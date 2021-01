Taxistas, entre los más afectados por la pandemia

A 10 meses de registrarse los primeros casos de Covid-19 en Morelos, el transporte público, en especial los taxistas han padecido el confinamiento obligatorio, más del 60 por ciento de unidades y parques vehiculares se encuentran actualmente detenidas, mientras que el 30 por ciento de los choferes han decidido renunciar ante la falta de recursos y para cuidar su salud.

Víctor Lara Alarcón, presidente de la Confederación de Radiotaxis del Estado Morelos, precisó que algunas de las unidades se encuentran paradas, debido a que los choferes al padecer comborbilidades previas decidieron ya no salir a trabajar por el miedo de poder contagiarse.

Actualmente las unidades que operan han padecido una reducción del pasaje de hasta el 60 por ciento, esto al señalar existen muchos vehículos que siguen detenidos en espera de ver como avanza la situación ante la contingencia sanitaria.

Destacó que el hecho de no registrarse una gran afluencia de personas en las calles y por ende tampoco en diferentes giros como el restaurantero les ha afectado considerablemente en el tema de ingresos, al no requerir la ciudadanía de sus servicios, toda vez que no están saliendo.