Tania Valentina acusa persecución contra su familia; 'lo tuvieron como delincuente'

La diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz insistió en que ella y su familia es víctima de una persecución política por parte la Fiscalía Anticorrupción (instancia que solicitó su desafuero), y mencionó ahora a autoridades del gobierno del estado.

La legisladora señaló que el hijo de su esposo Hugo Bobadilla estuvo involucrado en una situación de presunto abuso de autoridad luego de que el pasado martes 22 de octubre fue detenido para una revisión por parte de la policía municipal.

“Viene Hugo Bobadilla aquí a visitarnos a las instalaciones del Congreso del Estado a visitarme... y llegando al municipio de Ocuituco que es dónde vivimos nosotros es detenido por seis unidades de la policía municipal con la orden de la CES (Seguridad Pública) de detener un vehículo que tenía armas cortas”

Agregó: “Lo bajan y a la gente que lo acompañaba, lo tienen como delincuente”. Durante este pronunciamiento la legisladora presentó audios presuntamente de este hecho y fotografías de la revisión.

La diputada del Partido del Trabajo, Tania Valentina, informó que antes de que se definiera su desafuero en la Junta Política, su hijo fue víctima de presuntos abusos por parte de la policía



Calificó de delicado que hayan cometido este tipo de actos en contra de su familia y reiteró que es parte de una persecución, pues incluso acusó que hubo reuniones entre el secretario de gobierno Juan Salazar con autoridades de la Fiscalía Anticorrupción.

“Yo creo que querían fabricarle o plantar algo, no pudieron porque el municipio es muy conocido... es delicado porque ya se meten por la familia... Yo vengo a sumar, este tipo de tratos de estarme señalando de quererme quitar el fuero con delitos falsos, el querer atacar a mi familiar”.

Gobernadora aclara 'estamos ocupados, no persiguiendo a nadie'

En respuesta, la gobernadora Margarita González Saravia negó que en su gobierno haya persecución contra la legisladora o para alguien, pues dijo que están concentrados en trabajar en beneficio de Morelos.

“Estamos ocupados en nuestro gobierno, en hacer trabajo bien, no estamos persiguiendo a nadie, este no es un gobierno de persecuciones, este es un gobierno de trabajo y nuestro único objetivo es hacer las cosas bien para el beneficio del pueblo de Morelos y no vamos a entrar en la discusión de ningún personaje político o no político”, señaló la mandataria estatal.

“Ella está en su derecho como cualquier ciudadano morelense de decir lo que ella considere, yo como gobernadora me debo al pueblo y a eso me voy a dedicar. No voy a entrar en dimes y diretes con la diputada Tania ni con nadie”.