Talento rescata al Callejón del Arte

En el corazón de Cuernavaca se ubica un espacio que te transporta a los mejores años de la capital del Estado, donde puedes llegar a mundos maravillosos y hasta realizar la actividad que tal vez en su momento considere fuera de una profesión pero quedo como un hobby, esto a través de diferentes obras artísticas, este lugar es conocido como el "Callejón del Arte", ubicado en la calle Juan Ruiz de Alarcón.

Desde hace varios años varios artistas más lentes tenían la inquietud de compartir sus obras en las calles con su gente y con los visitantes, buscando darle ese toque cultural que ha caracterizado a la ciudad en todos estos años, fue así como un grupo organizado de artistas junto con el apoyo del ayuntamiento capitalino crearon a partir de 2010 el “Callejón del Arte” para promover el trabajo de los artistas locales.

Todos los productos son hechos a mano y los visitantes pueden encontrar desde pirograbados, juegos de destreza, hasta joyería para todos los gustos. En este espacio se invitó a pintores, escultores, artistas plásticos, artesanos, entre otros, para promover y ofrecer su trabajo, luego cuando se inició la remodelación del Jardín Borda se adhirieron los artesanos que vendían sus productos en este sitio tan emblemático para Morelos.

Actualmente el “Callejón del Arte” cuenta con alrededor de 27 artistas que ante la pandemia de Covid-19 se vieron severamente afectados, principalmente al no poder instalarse por siete meses, ya que su actividad pudo ser retomada hasta que la entidad pasara a color amarillo del semáforo de riesgo epidemiológico.

Giovanni Patiño Torres, uno de los participantes más jóvenes en el proyecto, expresó a Juntos Crecemos que desde mediados de marzo les notificaron tendrían que evitar instalarse, en especial al ser un espacio tan concurrido los fines de semanas y al ubicarse en el centro histórico de la ciudad, esto afirmó ocasionó que solo obtuviera el 50 por ciento de sus ingresos, ayudándose de los clientes que llevan años conociéndolo y a quienes les ofrecía sus obras por internet.

El joven se ha proyectado a lo largo de los años como el mejor en retratos estilo Pop Art, lo cual generó pudiera sobrellevar los largos meses que no pudo comercializar sus productos cara a cara, pues señaló al ser medios visuales sí observó la diferencia en compras, toda vez que no es lo mismo apreciarla obra, el trabajo en persona que por internet, “además de que conoces directamente al artista y lo ves trabajar entonces aprecias un poco más el trabajo que lo que pudieras ver en internet”.

Durante los ocho meses que la calle Juan Ruiz de Alarcón se mantuvo vacía, los artistas del “Callejón del Arte” se aferraron al uso de redes sociales para promover el proyecto, algunos a través de su cuenta personal publicitaban sus artículos, mientras las autoridades daban permiso para volver a abrir.

Desde hace tres semanas el "Callejón delArte" abrió sus puertas nuevamente aunque el pintor Giovanni Patiño Torres afirmó es un poco incierto cuando podrán recuperar sus ventas nuevamente, pero, dijo, la gama de clientes se ha mantenido, por lo que espera finales de año pueda considerarse una temporada "buena" como anualmente es conocida, "son clientes que han estado apoyando la reactivación y con eso es con lo que he estado trabajando y con lo que me he ayudado un poco”.

"Quizá el próximo año tengamos un poco más de acercamiento con las autoridades para ver si es posible darle un poco de publicidad y promover el espacio; en años anteriores no se ha ha podido promocionar al callejón pero esperemos que el próximo año tengamos mayores oportunidades”.

Para poder abrir los artistas tienen que acatar las medidas de seguridad sanitarias ya conocidas, así como las propias, por ejemplo, Giovanni Patiño Torres garantiza a sus clientes y consumidores limpieza, es decir, todo su trabajo está emplayado para que éste se pueda limpiar, a pesar de que el cliente quiera tocarlo para ver el trabajo está protegido para el próximo cliente que lo quiera observar.

El "Callejón del Arte" comenzó sólo con pintores y fue llamado "Más Arte, Más Vida"; sin embargo, al paso de los años ha ido creciendo con el propósito de fomentar el arte y la cultura en el estado, pero también de darle una oportunidad a todos los artistas morelenses que requieren un espacio para ofertar y dar a conocer sus productos especializados y únicos.

Omar Gómez Salgado, artista plástico realista e integrante del Comité del callejón, confirmó que algunas de las medidas que

han implementado son el distanciamiento social, manteniendo una distancia entre cada uno de los puestos; desinfectando sus artículos y a su persona; así como han acortado el horario para instalarse, actualmente es de 10 de la mañana a 18 horas, aunque en ocasiones a las 17 horas ya no se observa tanto movimiento, esto con el fin de respetar las medidas sanitarias y cuidar a sus clientes.

Desde hace tres semanas que se volvieron a instalar, aseveró, se ha contemplado una mayor circulación de personas "y la sociedad está reaccionando bien, se cuida pero también busca la manera de hacer actividades y hacer una vida entre comillas normal”; otra de las acciones a emprender fue llevar un menor número de artículos, "si tengo menos cosas que tocar son menos riesgos que corro”.

Gómez Salgado aclaró que si bien en el callejón no se observan todos los integrantes, es porque han preferido mantenerse un poco más de tiempo en resguardo al ser personas mayores, más no significa no van a volver, lo anterior como una aclaratoria para sus mismos clientes. “En lo individual todos tenemos un Facebook o Instagram, en mi caso personal yo trabajo más Instagram y WhatsApp, de esta manera los mismos clientes o visitantes hacen lo mismo, si les gusta lo que nos compraron o lo que les hicimos ellos mismos lo postean y nos dan a conocer”.

Los artistas reconocieron que la emergencia sanitaria no ha sido fácil y al día de hoy todavía no lo es, pero se mantienen confiados en que en los últimos meses que restan del año y para el siguiente las ventas serán mejores y hasta el mismo callejón podrá seguirse posicionando tanto a nivel nacional como internacional, como un punto a conocer en Morelos y Cuernavaca.

El “Callejón del Arte” está ubicado justo frente a la entrada principal de la Catedral de Cuernavaca, cada fin de semana los artistas se dan lugar desde las 10 hasta las 18 horas. La calle Juan Ruíz de Alarcón se viste los sábados y domingos de colores y arte de diversas técnicas como pintura de óleo en plumas, joyería, entre muchos otros.

“El “Callejón del Arte” en Cuernavaca está formado por 27 artistas artesanos, donde podrás encontrar, además de detalles únicos y originales, a la persona que realiza estas bellas piezas y que seguramente te hablará de la magia de su trabajo".

Encuéntralos en redes sociales como:

https://callejondelartecuernavaca.jimdofree. com

Facebook: @callejondelartecuernavaca