Talento local debe migrar; faltan apoyos

La fuga de talentos en el estado de Morelos es una realidad. Deportistas deben migrar a otros estados para competir en su disciplina ante la falta de apoyo por parte de las autoridades del estado. Pero no son los únicos.

Talentos del ámbito académico también deben buscar el respaldo de la sociedad civil para poder lograr objetivos.

Y es que para poder conseguir un subsidio por parte del gobierno es necesario representar al estado a nivel nacional, y aunque en muchas ocasiones eso se logre, es muy difícil que el apoyo llegue realmente, señala Daniel Rodríguez Trujillo, promotor deportivo indígena de Tetelcingo.

“Aún cuando se ha representado al estado de Morelos a nivel nacional no nos han dado ningún tipo de apoyo; eso desmotiva mucho a nuestros niños y jóvenes para que sigan practicando su deporte".

Daniel Rodríguez empezó en 2009 a formar equipos deportivos indígenas, principalmente en la disciplina de futbol soccer, en el poblado de Tetelcingo.

Junto con otros entrenadores, reclutó a niños de primaria y secundarias a fin de formar una selección que representara a Morelos a nivel nacional, y lograron a través de la Liga Deportiva Estudiantil de Colegios Particulares y de Gobierno representar al estado en unos juegos nacionales, pero fue hasta 2021 que ganaron medalla de bronce en un torneo en Oaxaca.

Sin embargo, a pesar de que son equipo indígena que ha presentado al estado a nivel nacional, no han recibido ningún tipo de apoyo del gobierno del estado.

Reconoció que la fuga de talentos se debe a la carencia de apoyo a quienes en verdad lo necesitan. Recordó que dos mujeres que integraban el equipo indígena de futbol tuvieron que irse a la selección de la Ciudad de México, "ya que vieron que aquí no crecerían".

Por años, el deporte en el estado de Morelos es un tema que no ha sido del todo tomado en cuenta por las autoridades, la falta de espacios públicos, de instalaciones deportivas, el olvido del deporte adaptado, pero sobre todo el número bajo de atletas en el alto rendimiento han sido algunos de los factores.

Basta ver a Luis Antonio Avilés Ferreiro, velocista que ha participado en competencias internacionales, sin embargo, fue hasta este año que recibió un apoyo económico por parte del gobierno de Cuautla, el primero en toda su carrera.

Pero la falta de apoyos no solo se da en el ámbito deportivo, también en el académico y tecnológico.

Jorge Abraham Vega Méndez, estudiante de ingeniería en Mecatrónica en el Tecnológico de Monterrey, investigador y primer astronauta análogo de Morelos, solicitó el apoyo del gobierno del estado para poder juntar dinero y pagar los costos de eventos investigación a los que ha asistido, así como para costear su viaje a Estados Unidos tras una invitación que recibió por parte de la NASA para participar en el lanzamiento del nuevo cohete “Artemis”

Jorge Vega dijo que a pesar de que no tiene experiencia pidiendo apoyos a las autoridades, esta vez lo quiso hacer ya que tiene que realizar los pagos, sin embargo, la respuesta del gobierno del estado fue nula; "el gobierno del estado no me apoyó".

Estado no respalda a los deportistas: diputada

En septiembre de este año, la diputada Luz Dary Quevedo Maldonado reconoció en una entrevista para este medio que lamentablemente los deportistas de alto rendimiento no reciben ningún apoyo por parte del gobierno estatal; “el estado no ha respaldado a los deportistas como lo requieren, sobre todo aquellos de alto rendimiento, lo que ha provocado que busquen en otras entidades e incluso en otros países el respaldo”, declaró en su momento.

Al respecto, Daniel Rodríguez reiteró que el gobierno del estado tiene la obligación de dar subsidios a las representaciones a nivel nacional, pero debe de ser para todos; reconoció que es necesario que se otorguen becas deportivas, tanto a los deportistas como a los entrenadores, a fin de que no haya fuga de talentos y los atletas decidan quedarse en su estado para representarlo.

"Nosotros como promotores deportivos voluntarios interpusimos una denuncia en Contraloría del Estado, luego de que de la dirección de Desarrollo del Deporte del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos (Indem) se nos negó una convocatoria para el evento Mar y Plaza en Acapulco; no sabemos por qué no querían que entráramos", recordó.