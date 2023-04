Talan árboles para construir condominio en Vista Hermosa

Una constructora busca secar y talar al menos 15 árboles de la calle Río Pánuco de la colonia Vista Hermosa de Cuernavaca para construir un condominio.

Así lo denunciaron activistas en favor del medio ambiente y vecinos del fraccionamiento segunda rinconada de Vista Hermosa, quienes este viernes 28 de abril se dieron cita en el lugar para realizar la limpieza de las especies, a las cuales por tercera ocasión les rociaron diésel para dañarlos.

Athena Louise, integrante de la mesa directiva del fraccionamiento segunda rinconada de Vista Hermosa, mencionó que la primera ocasión en que se les hizo este daño a las especies de la zona fue hace aproximadamente 15 días, posteriormente ellos acudieron el sábado 22 de abril a limpiarlos, y la última ocasión que ocurrió lo mismo fue la noche del jueves 27 de abril.

Con pipas de agua, escoba, recogedor y esponja realizaron acciones para retirar el diésel de los árboles y rescatar a esta especie denominada ficus benjamina.

"Yo creo que no son las formas de matar a los árboles... están haciendo una mala publicidad del ficus benjamina... entendemos que se sembraron por todas partes y que supuestamente no dan oxígeno, yo no soy científica, yo no sé si no dan o no oxígeno, pero independiente de eso tú puedes sentir la frescura de la sombra", dijo Athena Louise.

Señaló que son al menos 15 los árboles que buscan derribar para establecer un condominio en la zona, y en este sentido lamentó que, a la mala, busquen elaborar las construcciones en esta área, sin respetar la ley y por supuesto, sin respetar a los árboles que llevan años de existencia.

"Ya no vamos a permitir que se hagan estas violaciones del uso de suelo y de estos árboles, en eso estamos nosotros", mencionó Athena Louise.

La Dirección de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Cuernavaca dio acompañamiento y ofreció una pipa de agua con la cual regaron los árboles para remover el diésel.