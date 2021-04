Sylvia Marcos busca que las mujeres se apoyen mutuamente

"Que nos apoyemos mutuamente las mujeres. Que nos amemos y nos protejamos unas a otras. Que volvamos a ser niñas que empiezan a gozar la vida, que caminemos unidas para hacer que cambie todo lo que nos estorba para ser seres humanos plenos y creativos”, es el primer mensaje que le salta a la mente a la multipremiada investigadora Sylvia Marcos, respecto a lo que sigue en el camino que las mujeres deberán transitar para conseguir la igualdad.

Comparte para #100MujeresLíderes, que desde pequeña nunca le gustaron las imposiciones, los roles que debía asumir como su futuro y eso lo consideró, como un futuro habría que desaprender y construir uno nuevo en el que se sintiera plena y útil con ella misma.

Fue entonces que a la edad de 13 años que decidió que lo que esperaban de ella “no me gustaba”.

“A los trece años decidí que eso que esperaban de mi como mujer no sólo no me gustaba, sino que no estaba dispuesta a aceptarlo como mi vida futura. Quería cambiarlo todo. Me reconozco como una pensadora feminista, una académica e investigadora comprometida con la lucha de las mujeres y los pueblos indígenas”.

Con rebeldía enfrento su infancia y juventud, pues asume ese paso como un proceso difícil “porque no me gustaba lo que me tocaba social, educativa y domésticamente como mujer”, eso sin duda la impulsó a aplicar su conocimiento en la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres en muchos ámbitos de la vida, desde el religioso, popular, político, interpersonal, doméstico y hasta cultural.

Para la investigadora que ha sido “profesora visitante de la Universidad de Harvard, Universidad de Ljubljana, en Eslovenia, Universidad de Claremont-Depto de Educación, Universidad de Riverside, CA, de la Universidad Andina Simon Bolivar en Ecuador y de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México”, de acuerdo a su blog personal, el 8 de marzo debe convertirse en los 365 días de las mujeres.

Ya que las exigencias, los justos reclamos, y el alto a la violencia contra las mujeres debe expresarse todos los días, porque son todos los días en los que una mujer es agredida, acosada, incluso asesinada y esto debe parar.

“A través de los años, Sylvia Marcos ha sido fundadora, consultora, editora, integrante, de un numero de organizaciones, espacios académicos y publicaciones incluyendo: Red de Feminismos des coloniales-Red de redes, Cuadernos Feministas, CIDHAL, CIDOC, Semillas, Católicas por el derecho a decidir, Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, PIEM COLMEX; Investigación Feminista , CEIICH UNAM; Equidad y Género, CRIM UNAM; Centro de Derechos Humanos Don Sergio, La Doble Jornada, Enlace Continental de Mujeres Indígenas, Journal Alter/Native; Journal of Feminist Studies in Religion, JFSR; Journal Gender in Society; Catholics for a Free Choice; Coordinadora Nacional de Mujeres Indigenas, CONAMI; Las Cortes de las Mujeres,The Courts of Women”.

Pero el camino no ha sido fácil, lamenta.

“Ha sido difícil, pero yo he insistido siempre en que se me respete, se me escuche y se me acepte y trate de prepárame mucho y desarrollarme mucho intelectualmente para dominar en ese nivel al menos. Dominio que apenas era para compartir en igualdad con los varones ciertos espacios de poder académico e institucional y práctico”.

A las mujeres que aún temen o dudan de enfrentarse a un futuro en el que ellas construyan, les dedica un mensaje.

“Que les va a ir bien. Ahora tenemos muchos apoyos de otras mujeres, muchos más de los que me tocó vivir a mí. Yo sufrí porque en esos años de los 40´s del siglo pasado, ¡había pocas niñas y mujeres que comprendieran mi lucha, ni que decir de los hombres! Pero afortunadamente esa sororidad, ese hermanamiento entre mujeres ha crecido mucho y se ha expandido y eso es un gran apoyo hoy para seguir nuestro propio camino y crecer y realizarnos plenamente. Previamente algunas mujeres creían que estaban bien así en el lugar que les asignó la familia, la sociedad y la iglesia sumisas y obedientes. Secundarias en todo a los hombres en su alrededor y sujetas a sus designios y mandatos masculinos”.