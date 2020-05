Suspenden negocios en el municipio de Emiliano Zapata

En lo que va de la cuarentena en el municipio de Emiliano Zapata se suspendieron entre 40 y 44 negocios, así lo dio a conocer la directora jurídica de Licencia y Reglamentos, Claudia Antunez, quien añadió que solo se ha dejado funcionar dos tianguis en donde se permita la venta de productos de primera necesidad y están el de la colonia Prohogar y en la comunidad de Tetecalita

La funcionaria señaló esto es de acuerdo al decreto emitido por el Gobierno federal publicado el 31 de marzo.

Además de que se estableció la Ley Seca desde el 15 de abril al 30 de abril del presente año, pero se amplió hasta el 30 de mayo.

Refirió que desde un inicio de la contingencia sanitarias se han venido realizando operativos y recorridos de brigadas para ir notificando a los comercios de las medidas tomadas y aseguró que en general todos los comercios atendieron el llamado.

Aseguró que los comercios de venta de alimentos han cumplido con la disposición de solo vender para llevar y existen zonas que se encuentran desiertas, como la comunidad Tres de Mayo, donde aceptaron cerrar sus puertas en lo que dura la emergencia sanitaria, a diferencias de lo que se ve en municipios vecinos.

Luego de que se notificara que los negocios de primer necesidad no podían permanecer cerrados, se volvió hacer un recorrido y se han colocado sellos de suspensión entre 40 y 44 negocios por no haber acatado las ordesnes y éstos no pusieron resistencia.

Claudia Antunez aclaró que no se multará a los comercios que fueron acreedores de una suspensión, ya que lo que menos se quiere es lastimar la economía de la población en el marco de la emergencia sanitaria.