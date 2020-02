Suspenden los intercambios en Morelos por coronavirus en China

Los hechos ocurridos en la comunidad de Tetelpa, municipio de Zacatepec, en donde los pobladores impidieron el acceso de la Directora del plantel porque su hijo había llegado proveniente de China, encendieron los focos de alerta entre las autoridades educativas que prefirieron resguardar la integridad física de la profesora ante la defensiva de los padres de familia que se manifestaron temerosos de ser contagiados del Coronavirus

Fue el Secretario de Educación Pública, Luis Arturo Cornejo quien detalló que la maestra continúa asistiendo a las oficinas de la Supervisión Escolar y con ello evitar que sea agredida por parte de pobladores que se dejaron llevar por información que circuló en redes sociales.

“Es un momentito de 15 días los que la maestra no estará asistiendo a la escuela, se tomó la decisión como una medida preventiva no queremos arriesgar a la maestra; lamentablemente en las redes sociales circula información falsa por eso llamo a la población a que no haya caso de esto, en el caso de nosotros se actuó con inteligencia y prudencia”.

Reiteró que a los jóvenes ya se les practicó un examen médico en el cual se descartan todo riesgo de contagio, “no tenemos ningún riesgo ni en Tetelpa ni en ningún municipio del estado, desde las primeras horas que tuvimos conocimiento un servidor y el Secretario de Salud les hemos estado dando atención y seguimiento”.

Derivado de este virus que se ha propagado en varios países, reconoció que por el momento estarán suspendidos los programas planteados en el sector educativo y que tienen que ver con el intercambio de jóvenes.

“Teníamos un programa en el que jóvenes podrían viajar a China para aprender Mandarín, pero debido a ello, tenemos suspendido el proyecto hasta que pase toda esta situación del Coronavirus y la información que circula; el proyecto está en mis escritorio pero no nos vamos a arriesgar”.

En el caso de los estudiantes que llegaron a Tetelpa no forman parte del esquema educativo del estado “por sus propios medios ellos viajaron a China a estudiar Mandarín”.

Local Descartan coronavirus a estudiantes morelenses que llegaron de China En torno al anuncio del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, sobre la eliminación de los puentes vacacionales en los planteles educativos, el titular del sector en Morelos dijo estar de acuerdo.

“Coincidimos en que las celebraciones de carácter cívico se deben hacer en las escuelas y no suspender labores, estamos de acuerdo y una vez que se tome la decisión se reglamentarán las fechas”.

Descartó que esta medida implique ausentismo en los planteles, siendo una medida que habrá de aplicar en el próximo ciclo escolar.