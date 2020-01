Suspende IMSS entrega de retrovirales

Escasea el medicamento para los pacientes de VIH y Sida que reciben retrovirales tanto del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), como de los Capacits del Sector Salud, situación que preocupa a los pacientes, quienes advierten que les dijeron ya no se comprarán.

Una de las pacientes vecina del municipio de Jojutla, quien nos pidió omitir su nombre por el riesgo de ser discriminada en su trabajo, nos llamó y externó su preocupación, por la situación que tienen que enfrentar las personas que reciben los retrovirales, señalando que en el IMSS les dijeron que ya no hay en almacén y no se comprarán a ese laboratorio.

Asimismo, denunció que pretenden darles un cuadro básico de medicamento para todos, aún cuando hay muchos casos como el suyo.

En mi caso me daban Abacavir y Merida Pina y ahora sólo me dieron un solo medicamento, no me dieron el tratamiento para los tres meses, sólo un frasco, denunció públicamente.

Agregó que todos los pacientes de VIH del Seguro Social e ISSSTE, acuden a los Capacits de Cuernavaca, donde incluso les hacen dos estudio año de CD4, sin embargo, pasaron 10 meses sin realizarle los estudios, que son importantes para ver la evolución de cada paciente.

Con lágrimas en los ojos, advirtió del alto costo de los retrovirales que no están a su alcance para comprarlos en forma externa, y no les dan fecha ni plazo para que esto se regularice, y teme que cuando el Sector Salud, adquiera los retrovirales varios pacientes ya tengan complicaciones con su salud.

Refirió que cuando se habló del cambio del Seguro Popular por Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), nunca se imaginó que saldrían afectados:

Resulta incongruente que incluso los que cotizamos al IMSSS, no tengamos medicamentos y nos digan que no hay en almacén y no se va a comprar.

Los embaces de los medicamentos retrovirales establecen precios máximo de 8 mil 237 pesos y otro de 5 mil 296 pesos que con el sueldo que percibe como trabajadora de limpieza en una empresa pequeña, ni destinando su sueldo quincenal integro podría comprarlos.

Con angustia y preocupación, expuso la necesidad de que las autoridades de salud, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador atienda este tema como el de los pacientes de cáncer que están pasando por una crisis similar.

De acurdo con la información de vigilancia epidemiológica del sector salud y Censida, el registro de Casos de Sida notificados (1983-2019*) fue de 210 mil 104 personas. El registro de personas vivas era:

Total: 178 mil 310

Con Sida: 87 mil 232

VIH: 91 mil 078

Los estados con la mayor tasa de casos nuevos diagnosticados de VIH y de Sida en 2019 (Tasa por 100,000 habitantes):

Sida

Campeche: 17.2

Quintana Roo: 15.3

Yucatán: 12.9

Morelos: 9.2

Baja California: 8.6

VIH

Quintana Roo: 31.9

Campeche: 16.1

Colima: 13.2

Veracruz: 12.9