Sugiere CDHEM detectores de metales en escuelas

Para el "operativo mochila" no existe fundamento legal ni jurídico, es preferible el uso de detectores de metales o arcos de seguridad; y es que la revisión de los elementos personales de los alumnos transgrede sus derechos, comentó el presidente de Comisión de Derechos Humanos (CDHEM) Raúl Israel Hernández Cruz. Aunque la finalidad de la medida es dar seguridad, el hecho de transgredir la intimidad de las personas no se puede avalar.

Por eso aseguró a las voces a favor de los operativos mochila, y que algunos promueven para que se lleven a cabo en Morelos, deben saber que son contrarios a la legalidad; y es que no obstante la violencia que se ha dado en las escuelas en México, -en donde un alumno mató a su maestra, hirió a sus compañeros y se dio un balazo en la cabeza-, lo cual dio pie a los llamados para la comenzar otra vez con el operativo mochila en las escuelas de Morelos, dijo que las medidas que se buscan implementar, como el "operativo mochila" (revisión en el acceso a los útiles y pertenencias de los alumnos), se debe anteponer el respeto a los derechos humanos.

Y es que "no lo consideramos compatible el operativo mochila con nuestra Carta Magna en su artículo 16 constitucional que establece que ninguna persona puede ser molestada en su persona, posesiones y en su intimidad, sino es por un mandamiento escrito, estos operativos mochila no tienen ningún andamiaje jurídico ni legal, por esa razón no tienen sustento constitucional y deben estimarse contrarios a la legalidad”.

Lo que sí es cierto, destacó el ombudsman estatal, es que desde esa instancia está a favor de la seguridad de las personas, pero si para eso se tienen que instrumentar medidas como las que se proponen, no es una solución, y es necesario procurar otras alternativas.

Hernández Cruz, dijo que se deben de aprovechar los avances tecnológicos han creado herramientas como los arcos de seguridad, detectores de metales, que, de aplicarlos, “harían que no se llegaran a estas medidas extremas que son ofensivas de los derechos humanos”.

Además insistió para quienes están a favor de esta estrategia preventiva, que si la finalidad de implementar esta medida se comparte porque se busca la seguridad de las niñas y niños en los planteles educativos, pero siempre que se va a lesionar o disminuir un derecho como el de la intimidad, de los datos personales, con actos de molestia en las personas y sus posesiones debe usarse la medida que sea la menos invasiva y gravosa, "sabemos que antes de los operativos mochila, o antes de esta invasión de las posesiones de los niños, que si tienen derechos humanos, se debe echar mano de los avances tecnológicos que se han creado específicamente para la prevención".

Israel Hernández, planteó que el organismo que encabeza siempre estará dispuestos a abonar a estos temas, ya sea con la autoridad educativa o con las familias y para que en este trabajo de prevención de la seguridad se procure el uso adecuado de una medida que sea la que menos trasgreda los derechos humanos de las personas.

DESDE CASA

La prevención y "el operativo mochila" deben comenzar desde casa, con los padres de familia poniendo mayor atención en la conducta de sus hijos y posteriormente en la escuela se le debe dar seguimiento pero de manera permanente, que no sea "flor de un día", expuso el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad, Rafael Rueda Moncalían.

De manera permanente, constante es como se debe de implementar y mantener la prevención, no sólo cuando ha sucedido un hecho lamentable y es cuando se quiere resolver el problema, cuando el daño ya esta hecho, insistió el representante ciudadano.

Recordó Rafael Rueda que el programa "operativo mochila", ya se había implementado hace años, pero se desvirtuó o se distorsionó cuando lo quisieron realizar o llevar a cabo elementos de la policía, pues se denunciaron violaciones a los derechos humanos de los niños y los jóvenes estudiantes y se suspendió.

Por ello Rueda Moncalían expuso que este programa que de nueva cuenta se quiere poner en marcha ante las graves manifestaciones de inseguridad que se pueden registrar en algunos planteles educativos lo debe realizar el director de la escuela y los padres de familia en una actitud responsable y comprometida por el bien de sus propios hijos, para que no haya ningún argumento o pretexto de que se violan los derechos humanos de los alumnos

Finalmente el representante del Consejo Ciudadano de Seguridad en el estado insistió por igual en que autoridades y sociedad deben trabajar más en fortalecer la cultura de la prevención, aunque esta muchas veces no se ve y por ello se desestima, para no querer actuar o resolver las cosas, cuando ya se han registrado o cometido, hechos que a todos consternan, siendo entonces cuando se reflexiona en que "se pudieron haber prevenido, si hubieramos hecho, esto o aquello".

Con información de Israel Mariano