Sueño de calidad mejora el sistema inmunológico

El estrés prolongado genera deficiencias de atención y alteraciones en el nuevo aprendizaje, y es más notorio en acciones cotidianas al tratar de recordar “a qué venía” o “dónde dejé el celular”, dijo Pilar Durán Hernández, neurobióloga de la Facultad de Ciencias (FC) de la UNAM.

“A esto se suma un fenómeno que se está presentando, que es el ataque de pánico con un disparador que pueden ser preocupaciones legítimas como que mi padre y madre están enfermos, conseguir un tanque de oxígeno, sin contacto médico, ruidos o amenazas del ambiente; estímulos que pueden generar una crisis”, comentó.

Esto genera alteraciones como aprehensión, sudoración, baja de presión e interpretaciones catastróficas que llevan a una lucha cerebral, que los psicólogos y psiquiatras tratan con terapias de acompañamiento o conductuales para el saneamiento de procesos mentales, destacó la investigadora.

Al participar con la charla El estrés en tiempos de la Covid-19, en el el ciclo de conferencias Ciencia desde Ciencias, Durán Hernández aseguró: las epidemias y pandemias, como las que afectan actualmente al mundo, no pueden ser estudiadas como fenómenos aislados de nosotros, sino como algo holístico que se refiere a lo relativo a un todo.

La especialista argumentó que debido a la pandemia la sociedad se encuentra en una nueva dinámica de vida con cambios de hábitos, incertidumbre, temores, frustración, aprendizaje acelerado de las nuevas tecnologías, así como hacinamiento familiar.

“Los chicos de licenciatura nos dicen que no terminan de entender cómo pasamos de clases presenciales a clases vía remota, que nos dejamos de ver de un momento a otro; el año pasado fue el último día que tuvimos con estudiantes y profesores y a partir de ahí empezó el distanciamiento social”.

A casi un año de duración, la emergencia sanitaria generó estrés prolongado que afecta de manera importante el cerebro, el cual manda señales al hipotálamo, a la amígdala, la corteza prefrontal, estructuras que forman parte del sistema límbico o de las emociones que normalmente se regulan por neurotransmisores.

“Es importante que tengamos un sistema nervioso sano, o que sepamos regular el estrés es muy importante, pues hay alteraciones en las citocinas proinflamatorias que están dando muchos problemas con el SARS-CoV-2, pues ha sido descrito que genera muchos procesos inflamatorios generalizados en cerebro, hígado, riñón, sistema muscular, que provoca en algunas personas que la enfermedad sea muy grave”, destacó la experta en Neurobiología del Desarrollo y Ritmos Biológicos.

Enfatizó que ser joven y sano no implica estar libre de problemas por la Covid-19, porque pese a ser asintomático esta enfermedad altera los tejidos, cuando suceden reinfecciones es probable se presenten mayores alteraciones a largo plazo, aunque de momento no se sabe cuál será el efecto.

La ansiedad produce insomnio, sueño fragmentado o pesadillas y síntomas de depresión, por lo cual es importante monitorear el sueño y su calidad.

“Al inicio de la pandemia no teníamos muchos duelos, pero hoy todos los días tenemos pena pues mi familiar, amigo, vecino, se ha ido; no lo voy a volver a ver y no pude despedirme. No se trata solo de tener pensamientos bonitos y con eso se resuelve todo; hay que darle una ayuda extra a nuestro cuerpo”, enfatizó la experta.

Recomendaciones

Durán Hernández refiere que debido a la hiperactividad cerebral las personas desarrollan distimia (estado depresivo), la cual se identifica por fatiga constante, malestar, falta de energía, irritabilidad y euforia.

Para ello, sugirió acudir al psicológico, dejar de lado el estigma de que solo lo requieren personas con problemas mentales mayores; además de relajación.





Con información de la UNAM