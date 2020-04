Subsidian productos de la canasta básica en Coatetelco

En Coatetelco, el Consejo Municipal puso a la venta productos de la canasta básica, subsidiados con un 30 y 40 por ciento para paliar la crisis que enfrenta la población por la contingencia de la Covid-19, este miércoles, por 70 pesos les dieron una tapa de huevo y un litro de aceite por persona esperando beneficiar a cerca de mil habitantes.

Por segunda semana consecutiva, el Consejo Municipal indígena de Coatetelco lleva a cabo la entrega de productos de la canasta básica que ponen a disposición de las familias de este municipio indígena, y que adquieren directamente en abarroteras que les ofrecen buen precio por mayoreo, y con un subsidio del Ayuntamiento, se logra un importante ahorro para la población reveló el regidor Antonio Alemán Melgar.

La semana pasada se vendió un kilo de azúcar y una tapa de huevo por persona y en esta ocasión es una tapa de huevo con un costo de 50 pesos con un subsidio de un 35 por ciento y un litro de aceite a 20 pesos y es el Ayuntamiento de Coatetelco el que absorbe el subsidio, ya que es un programa 100 por ciento del municipio indígena, señaló el concejal.

Se pretende que cada miércoles se puedan traer estos productos u otros, durante el periodo que dure la contingencia; “vamos a ir viendo cómo se puede apoyar a la población que reconocen está atravesando por una fuerte crisis, y si se complica más la contingencia, se va a buscar subsidiar un poco más o tal vez instalar comedores comunitario, con comida para llevar y que se les pueda regalar, pero eso todavía se está afinando”, dijo Alemán Melgar.

Precisó que la semana pasada se apoyó a 600 personas, y faltó producto ya que no sabían de la respuesta y la demanda que tendrían, por eso, esta semana se pretende apoyar a casi mil familias con una tapa de huevo por persona a un costo de 50 pesos y un litro de aceite de marca 123 en 20 pesos cuando en el mercado está arriba de los 35 pesos.

Comerciantes y población enfrentan dura crisis

Cabe referir que los comerciantes y quienes tienen sus pequeñas tiendas, advirtieron que a más de tres semanas de la contingencia, les está yendo muy mal, se cayeron las ventas y lo que van vendiendo por el desempleo que impera, se lo van gastando para ir comiendo, nos dijo Maribel Epitacio Romero quien advierte que no tendrá dinero para volver a surtir la tiendita.

Y es que el gasto de la casa no salía solo de la tienda, su esposo trabajaba en una maquiladora de pantalones de mezclilla y lleva tres semanas desempleado, cerraron la maquiladora y no están trabajando, ni están ganando y como ellos hay muchas familias, que se quedan en casa porque no hay trabajo.

Refieren que muchas personas trabajaban en Cuernavaca en la limpieza de casas o jardines y se quedaron sin trabajo, otros trabajaban en establecimientos, restaurantes, como albañiles, pero todo se paró por la contingencia y lo que se sabe es que la gente en lugar de tres comidas hace una o dos.

Y ahora que anunciaron las medidas de restricción de visitantes para evitar contagios, el comercio se va a derrumbar, ya que Coatetelco, depende mucho de la gente que los visita, de las familias que pasan por Coatetelco para llegar a Mazatepec, Tetecala y Coatlán del Rio, pasaban y hacían sus compras, solo esperan que la gente pueda aguantar esta crisis.