Su frivolidad arruina los lineamientos sanitarios

Los últimos lineamientos emitidos por el gobierno estatal dentro del semáforo rojo le restan seriedad a la emergencia sanitaria, opinó la presidenta de la Academia de Ciencias de Morelos (AcMor), Brenda Valderrama Blanco, ya que días después de haber impuesto el confinamiento los suavizan para dar paso a la actividad comercial.

La investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM (IBt), refiere que el hecho de limitar las actividades a sólo las esenciales, y dos días después sumar las no esenciales, genera confusión en la población, sobre todo para quienes que sí acata las restricciones.

“Los lineamientos que de por sí no era buenos en el semáforo naranja por carecer de criterios epidemiológicos, al final resultaron ser contraproducentes porque generan todavía más confusión entre las personas; el haber modificado los lineamientos nos hace pensar, primero, que no existe capacidad de planeación y que las decisiones se están tomando de manera arbitraria, y que no están siendo tomadas para proteger a las personas sino para tratar de suavizar el impacto económico a costa de las personas”.

El mensaje que se transmite les significará a muchos que no es importante; "se resta importancia y se frivolizan las decisiones de las autoridades generando que las restricciones no se cumplan".

“Las fiestas y los convivios siguen haciéndose todos los días, todas las noches de manera descarada hasta con orquesta y con banda, y las autoridades no responden; el 911 está desconectado, Protección Civil está también sin responder”.

Frente a lo anterior pidió a la población asumir la tarea de tomar la decisión y evitar ponerse en riesgo ante la movilidad que no disminuye, salir sólo si es indispensable, evitar usar el transporte público y en lugar de ello utilizar la bicicleta o el auto propio.

“Consumir en lugares cercanos a la casa, que no nos tengamos que movilizar en transporte público, por otro lado, pedirles a las personas cercanas a que también se cuiden, no acudir a negocios sino están cumpliendo con las medidas preventivas, si hay mucha gente, sino hay ventilación, si los mismos vendedores no usan cubre bocas”.

Dejar para cuando se tengan las condiciones sanitarias los pendientes que no sean esenciales, evitar reunirse con personas que no sean del núcleo familiar.

A las autoridades gubernamentales les exhortó a que abran los financiamientos y apoyos a más empresas, puesto que el hecho de limitarlos únicamente a los que estén al corriente en pagos deja fuera a “la gran mayoría que también requiere del apoyo”, y que quizá por alguna situación económica no ha podido hacer frente a sus obligaciones.