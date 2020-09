Sorprendió a Margarita invitación a Lotería Nacional

Margarita González Saravia próxima directora de la Lotería Nacional, aceptó que la invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador fue sorpresiva; aseveró que será un reto personal porque además lleva el nombre de Morelos al nivel federal. Explicó para El Sol de Cuernavaca que llega a una institución que tiene un objetivo social muy importante, pero además se va muy agradecida con el gobernador Cuauhtémoc Blanco por la oportunidad de trabajar en un área que deja estable y con diálogo abierto entre el sector de Turismo y Cultura en la entidad.

Sobre la nueva responsabilidad que tendrá a partir del 1 de octubre, explicó que la Lotería es una institución que ayuda a los que más lo necesitan, al ser una institución de asistencia pública; aunque tal vez en algún momento se perdió ese camino pero se está retomando porque el director anterior que es gente muy cercana al presidente, trabajaba con los mismos valores y la misma filosofía, se trata de “aplicar la máxima del servicio público, donde el dinero que entra es público y se invierte en la gente más necesitada, vamos a retomar esa línea de trabajo, vamos a dar el mejor de nuestros esfuerzos. Es una institución muy grande, y estaremos comprometidos con el presidente y con México en esta gran tarea”.

Sobre la situación tanto del turismo como del área de cultura en Morelos, González Saravia expresó que le tocó una etapa difícil e inesperada, especialmente en este último año; “agradezco a todo el personal de la Secretaría, porque verdaderamente se comprometieron al 100 por ciento con las tareas de servicio público y lograron transitar a estar parte digital en materia cultural, con todo el proyecto de Cultura en casa y tratando de democratizar el presupuesto para que llegará al mayor número de artistas posibles y también buscamos siempre que se fortalecieran eventos o festivales que ya tenían una continuidad, buscando estar en contacto con los dos sectores el turismo y la cultura."

La exsecretaria de Turismo y Cultura aseguró que con todos fue amigable la relación y estrecha; asimismo señaló entres sus logros la formación del Consejo Turístico del estado: "con todas las asociaciones estábamos trabajando en una agenda turística y estoy segura que se continuará con esta tarea”.

Sobre algunos comentarios que han salido respecto al perfil, dijo que al final lo que se requiere para estar al frente de la LN, más bien es compromiso y honestidad, formaciones y valores, además de trayectoria en el servicio público, una visión de trabajo, una metodología, tener metas, ver por los intereses del servicio y no personales, elementos que en su opinión la han distinguido en su labor.

"Me siento muy honrada por la invitación porque es un presidente que siempre he apoyado en su lucha y es un hombre que ha querido llegar a ese puesto no para enriquecerse, sino para ayudar a México, sobre todo a la gente que más lo necesita”.

Finalmente, expresó estar agradecida con el mandatario morelense Cuauhtémoc Blanco sobre todo porque desde que fue invitada al gabinete estatal siempre contó con su apoyo para llevar a cabo su trabajo, y a eso dedicó su esfuerzo, por lo tanto, a la persona que designe el gobernador -hombre o mujer- tendrá que llevar adelante al sector. Confió que desarrollará un buen trabajo sobre todo porque como morelenses pretende demostrar que en la entidad hay profesionales con capacidad para cargos públicos de mayor exigencia.

Local Recorte federal será de 1,413 mdp en Morelos



Suscríbete gratis al Newsletter aquí