Sonia Frías Martínez lucha contra la desigualdad

Confiesa que en su etapa de universitaria sentía enojo ante las manifestaciones de desigualdad que se daban en su entorno, solía cuestionarse por qué un trato indistinto entre un sexo y otro cuando las mujeres debían ser tratadas igual, pero, además, debían dejárseles de etiquetar en tal o cual rol, platica la investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM), Sonia Frías Martínez.

Fue esa inconformidad de que las mujeres eran tomadas en cuenta por su presencia y no por su conocimiento como la llevaron a desarrollar amplias líneas de investigación sobre la desigualad, la discriminación, la violencia y esa búsqueda de la justicia que sufren las niñas y mujeres, principalmente en México.

“Las investigaciones que he hecho sobre igualdad y equidad entre hombres y mujeres, la discriminación por sexo o por embarazo, así como estudiar las distintas expresiones de violencia de género en contra de las mujeres y las niñas, me parece que mi trabajo es mi aporte más importante porque ayuda a visibilizar todas estas situaciones que permanecen ocultas, congeladas y no reconocidas”.

Visibilizar la violencia que se sufre no solo en la familia, sino en espacios educativos, laborales y públicos, ha sido parte de sus logros personales para permitir que las mujeres avancen en el ejercicio de sus derechos, que cada vez sean más universitarias las que egresan, incluso en carreras en donde habían sido excluidas.

“La sociedad actual a diferencia de hace 30 años es una sociedad que discrimina menos a las mujeres, es una sociedad hay actitudes de mayor igualdad de género que antes y me da mucho gusto ver que los esfuerzos que se han hecho para concientizar a las personas sobre el respeto, están dando resultados, los jóvenes ya tiene otras actitudes a diferencia que sus padres y abuelos”.

Sonia se asume como una mujer polifacética, que actualmente ha encontrado un balance entre sus distintas esferas en las que se mueve, pero el proceso tuvo sus altas y bajas.

“Recuerdo mi infancia y mi juventud con mucho cariño, en que no tenía idea en que algún día estar haciendo lo que hago, sobre todo cuando las desigualdades existen, ahora que lo veo de forma retrospectiva veo que el enojo que yo sentía acabó siendo un impulso para dedicarme a estudiar cuestiones de equidad de género”.

Romper con los roles impuestos va más allá de una decisión, sino de todo un proceso de “cuestionarse, de resistir ante determinados estereotipos y situaciones, entonces empiezas a querer adentrarse a otras esferas, a pesar de que te juzguen por ser mujer”.

Recuerda que a sus 22 años de edad fue electa Concejal en su ciudad natal, una provincia de Barcelona.

“A esa edad muy joven, yo creo que me veían como la florecita que estaba ahí en el grupo municipal, me enojaba mucho eso, porque más allá de que a uno lo consideren florecita o no yo ya había terminado mi carrera en Ciencias Políticas y era una persona que quería ser valorada por mi conocimiento, no por mi presencia”.