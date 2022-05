Solo mil 600 adultos de Zacatepec reciben pensión del 65 y más

Solo mil 600 adultos mayores de Zacatepec reciben la pensión del programa federal 65 y más, conformó Tania Berenice Villegas Ramírez Directora de Bienestar Social, quien espera que entre mayo y junio se puedan inscribir los que faltan.

Luego de reconocer que son pocos los adultos mayores que reciben la pensión de los más de 6 mil adultos mayores que reporta el Censo del INEGI, sin embargo los que tienen derecho a la pensión universal, son los adultos mayores de 65 años, dijo al reconocer que muchos que no tienen los 65 años cumplidos buscan ser inscritos al programa federal.

Para la Directora de Bienestar es muy importante que los pensionados no se les de baja, y cuando detectaron que ya había varios que ya habían dejado pasar dos bimestres, los buscaron en los números de teléfonos que dejan registrados y a 13 personas se dieron a la tarea de irlos a buscar a sus domicilios, ya que estaban en peligro de ser dados de baja, si no cobraran el tercer bimestre.

Para localizarlos se hicieron dos operativos, de búsqueda, algunos lamentablemente ya habían fallecido y a otros que por situaciones ajenas no se habían presentado, se les aviso del lugar y día que deberían presentarse a cobrar para que no fueran dados de baja, dijo que es importante que actualicen los datos y números teléfonos que dan en la plataforma de la Secretaria de Bienestar Familiar. Ya que muchos pierden o cambian de número y no se les puede localizar.

Destacó que recientemente hubo una campaña de registros, del 18 al 30 de abril, fueron dos semanas que las oficinas de Bienestar del municipio, estuvieron atendiendo a la población que ya tenía cumplidos los 65 años, dijo que hubo muchas personas que acudieron , algunas que no tienen ni los 60 años y buscaban inscribirse, entre otras personas que este año cumplen los 65 años e insistían en que se les inscriba, cuando la norma marca hasta los 65 años cumplidos.

Villegas Ramírez, expuso que en Zacatepec habrá otra campaña de registro para este mes de mayo o junio de acuerdo a la reunión que sostuvieron con el Delegado del Programa Federal de la Secretaria de Bienestar, Eustolio Paní Barragán, quien hizo el compromiso con el presidente municipal, de que en este periodo se van a inscribir todos los adultos que tengan los 65 años cumplidos.

El tema se está trabajando con la Dirección de Planeación para localizar con el apoyo de los Ayudantes Municipales a todos los adultos mayores que no estén recibiendo el beneficio de la pensión universal.





