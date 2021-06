Solo los lunes se informará sobre la pandemia: Salud

El secretario de salud, Marco Antonio Cantú Cuevas, dio a conocer que debido al comportamiento de la pandemia a la baja en la entidad y en concordancia con el gobierno federal, desde esta semana solamente se ocupará los días lunes para informar del estado y la situación de la pandemia, aunque, aunque habrá otros medios para dar a conocer a la población del comportamiento del COVID-19, salvo alguna información relevante, se reunirán para informar cada día.

También las autoridades fueron cuestionadas respecto al eventual regreso a clases, informaron que la dependencia correspondiente comenzará a dar información a las familias ante el regreso a clases, “estamos en la pandemia y el riesgo siempre existe, y estar pendientes de que un maestro o un niño enfermarán se actuara de inmediato, no se puede evitar un caso, pero si actuar oportunamente, pero siempre se va a seguir la línea federal”. Como en el caso de la apertura de Plaza de Armas, se está cuidando la capacidad que debe tener, y en coordinación con varias autoridades se cuidarán que las medias se respeten, y no se convertirá un lugar donde se ponga en riesgo a los ciudadanos.

Asimismo, valoraron que las cifras de casos, se ha mantenido estable incluso están a la baja, no obstante que se ha evaluado los números luego de las campañas respecto al semáforo de riesgo, detallaron que, debido a la movilidad, y por los llamados que se hicieron en general la gente cumplió con las medidas del uso del escudo de la salud. “No hemos visto un aumento en los números epidémicos, y los indicadores de positividad se encuentran estables no se ha excedido este diez por ciento de las pruebas que se hacen, y los números van a la baja en cuanto a casos y no se ha detectado un aumento”. Se está valorando si hay un repunte y las unidades médicas están en la posibilidad de atender, si existe un caso, y hay camas disponibles.

También las autoridades de salud, convocaron a las familias a hacer uso del macromódulo de vacunación para los menores de edad y completar los esquemas de vacunación, no es para la COVID-19, aclararon como se difundió, y en este caso se siguen las dos modalidades en vehículo y a pie; en el primer día de vacunación 533 dosis se aplicaron a menores de 0 a 8 años.

Este proyecto a menores de edad, dijeron se aplica a menores de 1 a 4 años una dosis adicional de sarampión y rubeola, aunque tenga se busca completar el esquema, y contra doble y triple viral. De 5 a 8 años se aplican otras vacunas, si las familias “tienen niña entre 1 y 4 años toca su dosis adicional, y si no tienen el esquema completo también deben acudir de 9 a 16 horas”. Toda la semana será por vía vehicular o peatonal el domingo solo peatonal, sin importar si no son derecho habientes o de otra institución, se entregarán incluso cartillas de vacunación si los menores de edad no cuentan con ella o la perdieron.

El llamado final es que la pandemia por estar en color verde, no significa que ya se acabó, aun es necesario seguir usando el escudo de la salud. Solo basta ver el ejemplo de otras entidades donde ha habido repunte de casos, en Morelos no debe pasar eso, “sigamos trabajando por nuestras familias y de la población”.

Destacaron también en los beneficios del proyecto de teleasistencia, cuyo objetivo es llevar la salud para todos, desde esta plataforma el usuario puede hacer una consulta por tele asistencia, aun sin tener derecho habiencia puede ser consulta general o psicológica. Es decir, se hace por video llamada y los usuarios son orientados por 40 medidos las 24 horas, todos los días de la semana, el año pasado fueron al menos 11 mil consultas; actualmente de enero a la fecha, más de 6 mil usuarios, atención psicológica 81, casos de COVID-19, 2 mil 055, dengue 30.

“El programa ha sido exitoso y replicado en otras entidades diferentes en Morelos, sobre todo por el interés de acercar la salud a los sectores más vulnerables. Se seguirá utilizando hasta donde sea necesario”, concluyeron.