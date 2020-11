Sólo faltan permisos a la minera: SDS

Si el proyecto minero en Tetlama está detenido, no es culpa del gobierno estatal, la responsabilidad es de los inversionistas que a la fecha les faltan permisos y autorizaciones tanto de la Federación, como del municipio de Temixco, sobre todo porque tienen que ver con la explotación y aprovechamiento de los recursos, aseveró el secretario de Desarrollo Sustentable, Constantino Maldonado Krinis.

El funcionario estatal dijo que no es una cuestión de la administración de Blanco Bravo que ha considerado los empleos que podrían generarse en ese proyecto, y si no avanza es porque los inversionistas además de lo señalado, “también tienen en contra a la comunidad por el tema del agua y por la contaminación que existiría al ser la extracción a cielo abierto”.

Otra de las situaciones que se han presentado en este proyecto, afirmó Constantino Maldonado es que los principales interesados tendrían también que tramitar ante la Secretaría los permisos de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), por la extracción de minerales del subsuelo y emitirles medidas de mitigación y remediación ambiental.

En pocas palabras, subrayó, no es una tramitología que esté bloqueando a propósito el Ejecutivo estatal, o algún funcionario, si no avanza, es porque pareciera que no existe interés de quienes promueven desde un inicio el proyecto, son cuestiones técnicas elementales que deben ser autorizadas por las instancias respectivas.

Ante esta serie de hechos, el gobierno estatal, confió, ha sido muy claro, todo aquello que cumpla con la ley, sobre todo si se trata de inversión y empleos, será respaldado, pero también debe tener el respaldo de los ciudadanos, y acatar las normas para las cuales se requiere y comience a funcionar.

Cabe decir que tras la pandemia los pueblos opositores al proyecto minero han disminuido sus acciones, pero igual ratificaron que no obstante el aval presidencial, ellos continúan en esa idea de que la mina impactará directa e indirectamente a la vida silvestre y a especies que se encuentran amenazadas y en peligro de extinción, algunas endémicas (únicas en todo el mundo).