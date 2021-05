Solo 11 municipios cumplen con entregar plan de emergencias por lluvias

Solo 11 municipios han cumplido con la entrega del plan operativo de emergencias para la temporada de lluvias, dio a conocer el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Enrique Clement Gallardo.

Informó que desde los meses de noviembre y diciembre inician los trabajos de preparación para la temporada de lluvias con las diferentes direcciones de protección civil municipales.

“Ellos tienen la responsabilidad de hacer un plan operativo cada año, y entregarlo a esta coordinación; nosotros tenemos la obligación de hacer nuestro plan operativo y entregarlo a nivel nacional”, dijo.

En conjunto han realizado la revisión de puntos de riesgo y se seguirán realizando en próximos días, y tiene reuniones periódicas con Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Estatal del Agua (Ceagua) y los municipios con mayores puntos de riesgo.

Ya han pedido a los municipios que realicen las notificaciones a personas que viven en zonas de peligro, así como los trabajos de limpieza y deshierbe en causes, cuerpos de agua, para evitar inundaciones.

Enrique Clement indicó que los Ayuntamiento y sus áreas de Protección Civil deben de verificar la limpieza de calles, de drenajes, rejillas, alcantarillas, incluso canales de riesgo para evitar puntos de riesgo.

El año pasado se tenían identificadas entre 3 mil y 3 mil 500 personas habitando en zonas de peligro en temporada de lluvias, no todas en un alto nivel de riesgo.

En el caso de Cuernavaca existen alrededor de 360 viviendas ubicadas en zona de peligro.

Los municipios que cumplieron con la entrega de este plan son: Ayala, Amacuzac, Cuautla, Cuernavaca, Jantetelco, Mazatepec, Miacatlán, Puente de Ixtla, Tepalcingo, Tetela del Volcán, y Xochitepec.

“De los demás existe una omisión en ese sentido y una responsabilidad del presidente municipal”, expresó.

Finalmente, indicó que no tiene facultades para sancionar a las direcciones de protección municipal por no cumplir con sus planes operativos; pero si se da una situación de peligro, una contingencia y se hace la investigación correspondientes y no cuentan con este plan ni actividades previas sin duda se generara una responsabilidad para el titular del Ayuntamiento.

