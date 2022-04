Solís Serrano no se preocupa por denuncia en su contra

El diputado local del Partido Movimiento Ciudadano (MC), Julio César Solís Serrano dijo no estar preocupado por la denuncia en su contra que anunció el consejero jurídico del gobierno estatal, Samuel Sotelo, por supuestamente violentar la secrecía de la investigación del feminicidio de Evelin, ocurrido en el municipio de Cuautla.

“A mí no me han notificado y desconozco si ya se presentó la denuncia en mi contra, pero es un tema que no me preocupa”, fue la respuesta del legislador al ser cuestionado por reporteros.

“Me preocupa más que no haya paz y tranquilidad, me preocupa que todos los días hay homicidios dolosos y que aún en periodo vacacional mucha gente que viene a visitarnos, se dé cuenta de la situación de inseguridad en la que estamos”, comentó.

El diputado Julio César Solís consideró que el gobernador debía estar ocupado en ver las estrategias de seguridad para Morelos “y no estar persiguiendo a quienes le incomodamos en su gobierno por nuestras declaraciones y por nuestras manifestaciones”.

Aseguró que los diputados tienen la responsabilidad como equilibrio de poderes, decir lo que está sucediendo en Morelos “y si al gobernador no le gustan esas declaraciones se tiene que aguantar”.

Sin embargo, en ningún momento de la entrevista el legislador de Movimiento Ciudadano reconoció que pudo haber incurrido en un delito por ventilar de manera anticipada información sensible de una investigación de feminicidio a cargo de la Fiscalía General del Estado, y es que con mucha precisión dio a conocer que el feminicida de Evelin ya estaba ubicado; versión que un día después tuvo que confirmar el Fiscal General, Uriel Carmona aunque hasta ahora el responsable no ha sido detenido.





Festival Gastronómico y Cultural Zapata Vive

Solís Serrano fue entrevistado posterior a participar en la presentación del Festival Gastronómico y Cultural Zapata Vive, organizado por la Asociación Tlaltizapán Turístico, colectivo que agrupa a diversos prestadores de servicios del municipio.

En su intervención, tanto la diputada Verónica Anrubio Kempis, como los legisladores Solís Serrano y Ángel Adame Jiménez reconocieron la labor de Tlaltizapán Turístico a favor del desarrollo de este sector en el municipio, “principalmente cuando no se cuenta con el respaldo de los gobiernos” ni municipal, ni estatal, consignó el diputado Ángel Adame.

De acuerdo con Andro Romero y Raúl Hernández, presidente y coordinador general de Tlaltizapán Turístico, el Festival Gastronómico y Cultural Zapata Vive se llevará a cabo los días 6 y 7 de agosto y tendrá como objetivo rescatar “tradiciones, usos y costumbres de nuestro estado”, y precisaron que la sede del evento será el balneario Santa Isabel, que cuenta con una superficie de 40 mil metros cuadrados.

El festival contará con varios escenarios, “para las cocineras tradicionales de Tetela del Volcán, Hueyapan, Coatetelco, Amacuzac, Xoxocotla”, además habrá invitados especiales relacionados con el sector gastronómico, “chefs internacionales de países como España, Colombia, Estados Unidos y México, además de estados invitados como Michoacán y Guerrero”.

Finalmente, refirieron que, aunque las fechas oficiales de la realización del festival son el 6 y 7 de agosto, desde el pasado 5 de abril y hasta la fecha del evento, se realizarán nueve cenas temáticas, en donde se abordarán tópicos como el “cuartel de Zapata o la boda del Caudillo”.