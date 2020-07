Solicitarán los antorchistas audiencia con Cuauhtémoc

Juana Bautista Rosas, integrante de Antorcha Campesina, anunciado que hoy, 7 de julio, saldrá una representación de campesinos de diversos municipios a Plaza de Armas para solicitar una vez más audiencia con el gobernador Cuauhtémoc Blanco, para que sean beneficiarios más de tres mil campesinos de temporal que esperan el abono químico para sus cosechas.

Será un grupo de campesinos de distintos municipios lo que dependerá de la Casa de Gobierno para exigir audiencia con el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo; “Estamos solicitando que más de tres mil campesinos se les otorgue el apoyo con fertilizante que cada año se había llegado entregando, ha llegado el temporal y es el momento en que los campesinos deben aplicar el fertilizante y si no lo han estado en tiempo sus cultivos tenemos muchos problemas y no van a tener la producción que ellos desean ”.

Al momento, confió en que Juana Bautista ha realizado tres movilizaciones y ninguna ha tenido respuesta, a pesar de la exigencia de los pequeños productores, que muchas veces se siembran para venir en el año, no lo pase por alto.

Comentó que no piden otra cosa diferente que el apoyo que le toca como responsabilidad a los hombres y mujeres del campo, “sabemos que el campo no sabe esperar, no sabemos de la burocracia y los municipios, y tampoco sabemos si hay pandemia o no, lo que se necesita es el producto para hacer producir la tierra ”.

Aunque han sido recibidos por los empleados, no han dado una respuesta concreta, solo prometen que pueden hacer todo lo que pueden y mientras la gente del campo no sabe qué hacer porque "la mayor parte son campesinos temporales que esperan el tiempo de lluvias para cultivar sus tierras, ya sufrieron y sin abono las siembras de millas de familias sufrirán más los estragos de la crisis económica ”.

Son más de cuatro mil productores de 16 municipios del estado los que solicitan el fertilizante, por lo que no encuentran solución y diálogo por parte de las autoridades, han visto obligados a protestar este día por el Gobernador atienda sus reclamos.