Solicita el Impepac calma a adelantados

El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) conminó a las organizaciones que buscan constituirse como partidos políticos no llevar a cabo actos anticipados de campaña, en virtud de que hasta la fecha, no está asegurado su registro como partidos políticos locales.

El Consejo Estatal Electoral del Impepac autorizó modificar los plazos para emitir los dictámenes consolidados respecto a las agrupaciones ciudadanas que pretenden constituirse en nuevos partidos políticos locales, estableciéndose que del 24 al 31 de agosto de 2020 se realizará la presentación de los proyectos de dictámenes con respecto a la procedencia o improcedencia del procedimiento tendiente al registro de las organizaciones políticas como partidos políticos locales.

Por ello, el consejero electoral, Alfredo Javier Arias Casas, exhortó a las organizaciones no adelantarse, presentándose como nuevo partido político ante la ciudadanía, y a los morelenses no creer en este tipo de información, toda vez que el Impepac continúa con la revisión del número de afiliados.

“He escuchado en las conversaciones de pasillo que algunas organizaciones ya se están presentando como nuevos partidos. Decirle a la ciudadanía que el Consejo no ha resuelto absolutamente nada, no le ha otorgado el registro a ninguna nueva organización que pretenda constituirse como partido, todavía no resuelve lo conducente”, exclamó.

Hasta el momento, entre las nueve organizaciones que siguen compitiendo por convertirse en partidos políticos locales se encuentran: Partido Bienestar Ciudadano; Sumando Voluntades Podemos Construir A.C (Por la Democracia en Morelos); Fuerza Morelos Joven; Movimiento Alternativa Social; Somos; Armonía por Morelos; Morelos Progresa; Renovación Política Morelense; y Más Más Apoyo Social A.C.

Como un hecho histórico en Morelos desde el año pasado ante la apertura de la convocatoria de registro para nuevos partidos políticos locales se ha tenido una amplia participación de organizaciones, indicando Arias Casas, le atribuyen está situación a que en su momento el legislador federal a través de la Ley General de Partidos Políticos redujo de manera significativa los requisitos para constituir un partido político, es decir, sólo se necesita el 0.26 por ciento del padrón electoral distrital, municipal y en su caso estatal.

Sin embargo, recordó que el reto principal para los nuevos partidos políticos locales será mantener el registro tras los comicios del 2021.

