Solicita AMLO a la Fiscalía Morelos informe sobre el caso Samir Flores

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, solicitó este jueves a la Fiscalía General del Estado de Morelos a informar sobre los avances en la investigación sobre el homicidio del activista Samir Flores Soberanes, y criticó que haya sectores que de manera perversa “llegaron a culparnos de este asesinato”.

… Que informen y, ojalá, lo deseo se aclare para saber quiénes fueron los responsables de esto. Esperamos que se aclare lo que realmente sucedió. ¿Cómo no va a ser prioridad? Es algo que nos afectó. Un asesinato que se produce unos días antes de una consulta. Claro que nos interesa mucho aclararlo… Que se aclare para saber quiénes fueron los responsables de esto. Un día antes de la consulta, está muy casual y la verdad, la verdad es que los conservadores son capaces de todo

A las 05:30 horas del 20 de febrero de 2019, el líder opositor del funcionamiento de la termoeléctrica de Huexca en el municipio de Cuautla, fue atacado por hombres armados afuera de su domicilio ubicado en Amilcingo, municipio de Temoac.

El activista, de 36 años, murió cuando recibía atención médica.

Al cumplirse un año de este homicidio, el presidente de la República fue cuestionado sobre los avances en la investigación. Ahí señaló que hay interés de que se esclarezca lo ocurrido, pero señaló que quien lleva la investigación es la FGE-Morelos.

Seguramente la Fiscalía del Estado de Morelos debe tener información sobre este asesinato. Nosotros queremos que se aclare, fue muy lamentable que eso pasara porque le sirvió a los oportunistas, a los que están buscando cómo culparnos para afectarnos cuando nosotros somos respetuosos de la libertad de expresión y de los derechos humanos. Si nos importa mucho que se aclare

Recordó que la operatividad de la planta actualmente está detenida porque hay amparos que impiden al gobierno federal actuar, sin embargo recordó que en esa obra hay más de 20 mil millones de pesos invertidos “dinero del presupuesto, dinero del pueblo”.

Nosotros también lamentamos que se haya construido esta planta, un gasoducto que se llevó a cabo en los gobiernos anteriores; ya nos toca a nosotros recibir esa planta terminada, estoy hablando de una inversión de más de 20 mil millones de pesos… En el caso de que se echara a andar equivale a alumbrar todo Morelos, pero no se puede llevar a cabo y como siempre les voy a decir nada por la fuerza todo por la razón y el derecho

Agregó que lo que quisiera es que la gente ayudara a tomar consciencia de que si se deja que esa planta se convierta en chatarra se pierde la inversión.

No es esto en contra de un interés particular es en contra del interés público porque la planta es de la Comisión Federal de Electricidad no es una empresa privada, antes la política era a privatizarlo todo, ahora no es así… No vamos a hacer nada que signifique represión o violar la ley

Hace un mes, Teresa Castellanos integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua reprochó que tras un año del crimen no haya avances:

Es una tristeza enorme que a estas alturas la fiscalía no tenga nada