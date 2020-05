Soldador de Cuautla narra cómo venció al coronavirus

Joaquín Gómez, es originario de la comunidad de Casasano, pero actualmente vive en los Estados Unidos; él se enfermó de Covid-19, y aunque aún se encuentra delicado, logró salir del hospital.

El originario de Cuautla señaló que esta enfermedad es muy complicada, por lo que llamó a la ciudadanía a no confiarse y aplicar todas las medidas de seguridad, pues dejó en claro que la Covid-19 no es un juego .

Esto no es un juego, veo con tristeza que la gente sigue saliendo como si no hubiera ningún riesgo, la gente sale sin protección, sigue acudiendo a lugares con grandes aglomeraciones de personas, lamentablemente no vamos a entender hasta que nos suceda a nosotros, ojalá no sea demasiado tarde cuando logremos hacer conciencia

Joaquín tiene 60 años, desde hace mucho tiempo vive en Nueva York y trabaja como soldador, de esta manera ha logrado sacar a su familia adelante.

Hace poco más de un mes, fue detectado con coronavirus, en entrevista, señala que al día el recorre hasta cinco edificios y cuando no hay empleo, acude a diferentes lugares a hacer presupuestos o revisar maquinaria; el contacto con decenas de personas es diario por lo que no sabe dónde contrajo la enfermedad.

Explicó que el 14 de marzo de este año, comenzó con síntomas de Covid-19: Dolor de cabeza, fiebre, y dolor de huesos; acudió con su médico de cabecera para que lo revisara, fue este doctor quien le dio el pase para ingresar a un hospital de aquel país y pudieran revisar si tenía o no la enfermedad, sin embargo, fue reenviado a su casa y no fue hasta que ya no podía respirar, cuando fue aceptado en un hospital.

Yo no podía respirar, no podía caminar, estuve a punto de que me entubaran. Esto que viví no se lo deseo a nadie, ver cómo están saturados los hospitales, ver a toda la gente llorando, pidiendo a sus familiares y que ya no sepan nada de ellos es algo terrible

Emergencias es una película de terror; estuve dos días en esa área y perdí la cuenta de toda la gente que vi que salía muerta, esto no es un juego, yo soy muy católico soy guadalupano y creyente de San Pedro de Verona Mártir, yo les pedí que me salvaran, realmente lo que me sucedió a mí fue un milagro

Hasta la fecha, Joaquín está muy delicado de salud, sin embargo, se encuentra en su casa y dentro de sus posibilidades, busca ayudar a hacer conciencia entre la población de tomar esta enfermedad como algo grave y llamó a las personas a aplicar las medidas sanitarias recomendadas para evitar que más gente pase por esta pesadilla.

