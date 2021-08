SNTE pide frenar el regreso a escuelas

Frente al hermetismo de las autoridades educativas sobre el regreso o no a las clases presenciales el próximo 30 de agosto, y a pesar de que habían informado que el pasado viernes 13 del mismo mes harían el anuncio sobre la decisión tomada, la secretaria general de la Sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Gabriela Bañón Estrada, respondió que las condiciones para la presencia física de la comunidad escolar en los planteles no están dadas.

“La postura del sindicato en defensa de nuestros compañeros maestros es yo les regresaría la pregunta, ¿las autoridades están listas?, ¿Las autoridades han invertido ya el recurso necesario en las escuelas para que estén en óptimas condiciones, ¿tiene el material necesario para dotar a las escuelas?”.

El gel antibacterial, cubrebocas, por citar algunos insumos, no han sido entregados en la totalidad de los planteles, lamentó Bañón, además de señalar que existen planteles que “no tienen ni agua potable, es más, no tienen ni la tubería para que el agua llegue”.

En caso de que las condiciones estén dadas por parte de la autoridad responsable, los más de 20 mil trabajadores del nivel básico como es preescolar, primaria y secundaria estarían listos para volver a las aulas, de otra forma exigirán que se cumplan primero esto

“Por eso es que les hacemos esas preguntas, porque nos deben de dotar de lo mínimo que es el agua, hay escuelas que no tienen ni edificio, vengo de la región de Jojutla y ahí no se ha invertido aún en las escuelas que han sido dañadas por el sismo, que fueron derribadas por completo y no han sido levantadas. Hacen falta muchas cosas y para el sindicato las condiciones aún no están dadas”.

El regreso debe ser “humano y solidario”, agregó Bañón Estrada, por lo que estas dos semanas que restan del mes harán recorridos y recabarán las observaciones de los docentes en cada uno de los planteles del estado.

De tal forma, advirtió que no estarán dispuestos a poner en riesgo la salud de los trabajadores ni tampoco de los alumnos y sus padres; el pasado jueves la secretaria de Educación, Delfina Gómez Álvarez, anunció que el regreso a las aulas es inminente el 30 de agosto, sea cual sea el nivel de riesgo en el que se ubiquen las entidades federativas.

Por otro lado, as autoridades federales han señalado que se brindarán dos opciones para que los alumnos inicien el ciclo escolar, ya que se contemplan las clases presenciales alternadas con clases virtuales, y la que otro sector de alumnos escoja que será totalmente virtual.

Los profesores precisaron que con estas dos opciones se dificultará la labor del docente para brindar sus clases, ya que de regresar de manera presencial se da la prioridad a este tipo de clases, por lo que no se han establecido horarios para quienes decidan quedarse en clases virtuales.

“La realidad es que cada salón tiene un docente y no nos han explicado de qué manera estaremos otorgando las clases virtuales a quienes así lo elijan, lo qué provocará complicaciones, ya que hay planteles que no cuentan con la conectividad a Internet”, precisaron los docentes.

Ante esta situación refirieron que será necesario que se asigne otro docente para que pueda ir trabajando con quienes estén de manera virtual, porque no habrá una forma de poder brindar la atención adecuada a ambos grupos.





Con información de Ofelia Espinoza