Más de mil docentes viven en la incertidumbre laboral

Las recurrentes reuniones y mesas de diálogo sostenidas a lo largo de meses del año anterior y este 2021 entre los maestros de Morelos, las autoridades de la Secretaría de Educación y el Instituto de Educación Básica del Estado (IEBEM), han quedado en compromisos que a la fecha siguen sin cumplirse, al menos no del todo, confiesa la secretaria General de la Sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Gabriela Bañón Estrada; los incumplimientos llevan a más de mil docentes a la incertidumbre sobre si recibirán el pago ya devengado o se quedará en el camino.

La líder sindical refiere que los docentes que enfrentan la falta de pago, en una o varias prestaciones, llega a más de mil, y aunque se ha “dado salida” en algunos casos, el resto sigue endeudándose, limitándose en sus gastos, y teniendo que vender su patrimonio para hacer frente a tal faltante consiguiendo de donde puede para solventar sus necesidades básicas.

“Hemos avanzado, se tomó el compromiso de poder ir desahogando lo más rápido posible, sin embargo, si deben estar por lo menos unos mil casos de adeudos de manera individual, se han ido desahogando unos 500 ya, pero mientras tanto faltan otros”.

A pesar de que “la indicación” que las autoridades han dado para solventar dichos pagos, poco se ha avanzado, “son diversos rubros como aguinaldos, otros pagos proporcionales, tema de reanudación de licencia al trabajo, algunos por cambio de niveles, son distintos, aunque las generalidades son por movimiento de cada uno de los compañeros”.

La exigencia del SNTE es que en este segundo semestre del año los compromisos de pago finalmente se consoliden, sobre todo ahora que durante el programa piloto de regreso a clases ha comenzado y un importante número de trabajadores han aceptado de manera voluntaria presentarse a las aulas.

En cuanto a su liderazgo al frente del sindicato en Morelos, respondió que su periodo aun no vence y ante una pandemia que no permite realizar asambleas masivas la renovación no se ha podido realizar, prevé que en el transcurso del siguiente ciclo escolar 2021-2022 tal hecho pueda ocurrir.

“Estatutariamente desde diciembre de 2019 nosotros culminamos con los 4 años que nos mandataron, pero también el estatuto establece que mientras no exista una renovación la propia directiva seccional seguirá fungiendo hasta que entreguemos en pleno, o en un evento masivo a la próxima dirigencia, eso es estatutariamente y legalmente establecido, por tanto, este Comité Directivo Estatal legal y legítimo representantes de los trabajadores de la educación aquí en Morelos”.





