SNTE exige al gobierno cubrir los adeudos pendientes con los maestros

De nueva cuenta maestros del estado de Morelos optaron por salir a las calles sin importar que la pandemia continúe, pues aseguran estar “hartos” de la indolencia de las autoridades y con ello de la pobreza en la que muchos han caído por la falta de pago, desde no tener para la compra de “tiempo aire” en los teléfonos celulares, hasta tener que dejar de surtir la despensa porque simplemente “no nos han pagado un sueldo que ya nos ganamos”.

Frente al tan esperado regreso a las aulas de manera presencial para el próximo 22 de junio, luego del cambio al semáforo verde, docentes que laboran en diversos esquemas como Escuelas de Tiempo Completo, Programa Nacional de inglés (PRONI), Nuevo Ingreso, Acompañamiento Musical, Programa de Apoyo Educativo, Educación Física, entre otros, dicen seguir en la incertidumbre ante la falta de pagos que va de meses a años.

“No estamos aquí porque no tengamos otra cosa que hacer sino porque queremos nuestro pago, no sé qué malas administraciones han tenido en el IEBEM para no poder pagarnos, pero yo hice todos los protocolos que me han pedido, creo que mínimamente merezco el respeto a mi trabajo”, dijo la maestra Martínez, de Nuevo Ingreso.

Egresada de una Normal Rural, cuenta que se graduó con mucho ánimo y con la esperanza de que su servicio fuera recompensando “me inculcaron el respeto y el valor por mi profesión, pero piensan que por ser de nuevo ingreso no tenemos el mismo valor; no soy la única que ha estado en esta situación, me he tenido que endeudar con la familia y con amistades, a mi edad ya tengo deudas”.

Algunos han tenido que dejar de rentar e irse de “arrimados” con la familia, ya que no cuentan con los recursos para sostener el pago de los servicios como es el internet, esencial para dar clases a sus alumnos de escuelas públicas.

La maestra Patricia, del Programa de Escuelas de Tiempo Completo, dijo que está seriamente “endeudada”, debido a que no cobra desde noviembre de 2020, muy pesar de que “antes salíamos a las tres de la tarde y cuando iniciamos virtual salimos a las siete o nueve de la noche, no nos pagaron ya desde noviembre y eso es una injustica porque el maestro no tiene un salario con el que pueda solventar todos los gastos”.

De la noche a la mañana les retiraron el apoyo de dicho programa y buscar “de donde sea” para adquirir computadoras e internet pensando que pronto podrían cubrir tales inversiones, lo cual no ha ocurrido.

La maestra Paty, como le dicen sus compañeros, cuenta que también durante la pandemia tuvo que solicitar un préstamo para comprar medicamentos y servicios médicos, pues en “en el ISSSTE dejaron de atendernos sino era Covid, tuve que llevar a mi mamá que estuvo muy enferma, entonces qué hago, no me quedó de otra que pedir un préstamo y apoyarme con mis compañeros”.

La secretaria general de la sección 19 del Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE), Gabriela Bañón Estrada, urgió al gobierno del estado a resolver en definitiva los adeudos que se tiene con el magisterio morelense.

“Regularización de nombramientos de los compañeros con claves de seis horas de telesecundarias; Basificacion de tres mil trabajadores del personal docente y no docente; Rezago en pagos de los compañeros de rubrica; Revisión de adeudo del concepto 24 de carrera administrativa”, dijo Bañón tras sostener una reunión con autoridades educativas, son las demandas de los docentes.

Adelantó que estará sosteniendo reuniones con autoridades federales, un recorrido con las siete regiones sindicales para dar respuesta a estos temas, así como la supervisión de las condiciones en las que se encuentran los planteles.