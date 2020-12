Sector salud en alerta, la pandemia no ve fin

Nueve meses han transcurrido desde el primer caso de coronavirus que se registró en México. Con más de ocho mil contagios confirmados de la enfermedad, Morelos este lunes retrocederá en el semáforo epidemiológico al color naranja, lo que podría representar un duro golpe para la economía estatal. El rebrote de contagios que se ha dado en las últimas semanas ha generado temor en el sector Salud, pues cada vez más personal ha dado positivo al virus.

A nivel nacional, el número de contagios ha superado el millón de casos, sumando más de 100 mil defunciones; en Morelos hasta el último reporte otorgado este viernes 4 de diciembre se reportaron 8 mil 69 casos y mil 464 defunciones.

Al decretarse el semáforo epidemiológico en color rojo muchos establecimientos cerraron sus puertas, mientras que otros realizaron modificaciones para seguir trabajando y pagar los salarios de sus empleados, además de los gastos que se generaban como rentas y luz.

Algunos empresarios restauranteros refirieron que ante la situación que se presentaba, y para evitar cerrar sus puertas, decidieron durante ese tiempo cambiar su menú y poner a la venta platillos que fueran de poca inversión y que no tuvieran un alto costo, y con ello poder generar recursos que permitiera pagar los salarios de los empleados que se tuvieron que ir a sus casas al ser parte de la población en riesgo.

De acuerdo con Lorena García, encargada de la marisquería Siete Mares, tras informarse de la presencia de casos de Covid-19 en la entidad muchos establecimientos tuvieron que cerrar y con los ahorros que contaban lograron solventar los salarios de sus empleados durante las primeras semanas; sin embargo, con el paso del tiempo los ahorros se fueron acabando y los gastos no pararon, por lo que optaron por ofrecer servicio a domicilio.

"A pesar de que abrimos y tuvimos que ofrecer nuestros productos para llevar o a domicilio, las ventas no despuntaban y los gastos seguían surgiendo, por lo que decidimos cambiar de giro, y eso nos permitió salir adelante, con el personal que no era parte de la población en riesgo fuimos pidiendo que unos trabajaran unos días y otros en otros", señaló.

Pero el sector hotelero también la padeció; actualmente han impulsado nuevas actividades en sus espacios, como la realización de talleres que se ofrecen a la comunidad para crear huertos comunitarios en casas, con lo cual se busca que tanto la empresa como los vecinos de la zona aprendan a ser sustentables, impulsado en el Hotel Villa de la Rosa, en Ayala.

A pesar de la crisis los morelenses han mostrado su fortaleza y su facilidad para adaptarse a las circunstancias y hacer frente a este tipo de emergencias y lograr salir adelante, impulsando tanto a sus empleados, negocios y entorno.

Foto | Gudelia Servín

SECTOR SALUD, EN PUNTO CRÍTICO

El sector Salud se ha visto gravemente afectado por la Covid-19, al registrar ya mil 179 contagios y 39 defunciones. El temor se apoderó del personal de enfermería al inicio de la pandemia, pero también representó un gran reto, al enfrentar a una enfermedad desconocida y de la que poco se sabía del tratamiento a brindar. El rebrote que se avecina los mantiene en alerta, pues temen que la segunda oleada sea más fuerte que la primera.

De acuerdo con Edgar González, enfermero del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), su temor al ser asignado al área Covid era que en un descuido pudiera contagiarse durante la primera ola de contagios; en ese tiempo vio cómo compañeros del área, así como médicos, salieron positivo, y en algunos casos fueron perdiendo la batalla, lo que le generaba temor por él, pero principalmente porque pudiera llevar el virus a su familia.

"En ese tiempo decidí alejarme de casa y renté un cuarto cerca del hospital donde trabajo, donde estaba solo, pero seguro de que no llevaría la enfermedad a mi hogar poniendo en riesgo a mis padres o a cualquiera de mis seres queridos, pero todos hemos caído en un error de relajar medidas; por unos meses me cambiaron de área Covid a volver atender en el área de urgencias, pero hace unas semanas volví al área Covid y dos semana después me diagnosticaron positivo, por lo que se me dio una incapacidad de 15 días. Al concluir esos días tuve que regresar a trabajar", detalló.

Ante esta situación, pidió a la población no bajar la guardia durante estos próximos meses, al referir que ha visto el incremento de casos de personas que llegan a pedir la atención al presentar los síntomas.

Gudelía Servín | El Sol de Cuernavaca

Los retos en educación

Yunuén Martínez, estudiante de preparatoria, señaló que tras la pandemia ha enfrentado diversos retos, al vivir en el encierro sin convivir con sus amigos, más que vía telefónica y sólo en pocas ocasiones reunirse con ellos, lo que le generó problemas de ansiedad que ha podido atender con un psicólogo.

El tomar clases en línea le genera temor al pensar que en este tiempo no ha logrado un crecimiento educativo, al considerar que no es lo mismo que aprender en un aula, pues las dudas son más.

"Ha sido difícil; yo sé que mi familia me apoya, los maestros, a quienes les he dicho que siento que no aprendo o voy mal, me dan ánimos y me dicen que vamos muy bien, pero esto nos vino a cambiar todo y es cuando yo pienso y añoro que podamos regresar a estar como antes, el que yo pueda ir con mis amigas al cine, reunirnos, el poder volver al salón de clases en donde podíamos reírnos por lo que sucedía o enojarnos con los maestros, es verdad que para el desarrollo de las personas se necesita el socializar y eso fue algo que el Covid nos quitó, pero deseo que pronto termine y regresemos a esas vidas y esas convivencias que nos ayudan a nuestro desarrollo como personas", concluyó la joven.