Sistema de Igualdad entre Hombres y Mujeres cumple cinco años detenido

Desde el 2018 no sesionaba el Sistema Estatal para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, por lo que, el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMM) presentó una reforma al Congreso Local para reactivarlo.

En el Congreso del Estado se realizó la primera sesión extraordinaria de la Mesa de Armonización Legislativa para la No Discriminación y Erradicación de la violencia Contra las Mujeres, misma que presidió la directora general del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, Guadalupe Isela Chávez Cardoso.

En esta mesa, presentó la reforma a veinticuatro artículos de la Ley de Igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.

“No sesionaba desde el año 2018 y justamente no sesionaba al tener el cambio a organismo constitucional autónomo había cuestiones legislativas que no se estaban armonizando con el actual organismo, en ese sentido estamos haciendo esta propuesta para que podamos reactivar el Sistema Estatal de Igualdad”, dijo.

También explicó que diseñaron cuatro artículos más para dotar de un marco jurídico a las unidades de igualdad de género.

“Se reconoce a las Unidades de Igualdad de Género como mecanismos de promoción e implementación de la cultura institucional y organizacional como enfoque de esta igualdad de género y sin discriminación que impulsen que este enfoque sea transversal en el diseño y programación, presupuestación, ejercicio, ejecución y evaluación de las políticas públicas institucionales”, explicó.

De igual manera, con esta reforma se podrá orientar y acompañar a las unidades de igualdad para fortalecer su operatividad y funcionamiento en coadyuvancia con el Instituto de la Mujer.

“Vamos dando cumplimiento a las recomendaciones de la CEDAW y nos alineamos a la política pública que marca el Instituto Nacional de las Mujeres”.

En el evento se firmó un acuerdo para que la iniciativa inicie su proceso legislativo, y posteriormente el Poder Ejecutivo Local emita las armonizaciones correspondientes.