Sindicalizados reprochan adeudos en Temixco

Ya son seis millones de pesos los que adeuda la presidenta municipal, Jazmín Juana Solano López al sindicato de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento y Organismos Descentralizados del Municipio de Temixco Morelos (STSHAY ODMTM), la secretaria general, Olga Alvarez, explicó que la mitad de este adeudo corresponde al concepto de servicio médico y la otra mitad es porque ha dejado de pagar prestaciones por concepto de becas, capacitaciones, asesoría legal, funcionamiento legal, etc, sin omitir, que la alcaldesa ha sido omisa para aumentar el salario de los trabajadores cada año, tal y como lo establece la ley del servicio Civil y el Convenio de Condiciones Generales de Trabajo,

Explicó la representante gremial del ayuntamiento de Temixco que desde el pasado 15 de marzo, asumió la representación del sindicato, y con fecha 05 de abril del presente año, se realizó la entrega recepción de la Secretaría de Finanzas de ese sindicato, "nos percatamos del adeudo que tiene el ayuntamiento de Temixco, con el sindicato, por varios conceptos y al momento esa deuda con la base trabajadora asciende hasta este momento a 6,000,000.00 (seis millones de pesos)".

Desde esa faceta ha estado solicitando una explicación por parte del ayuntamiento que todavía está a cargo de la presidenta municipal, Jazmín Juana Solano López, sin embargo se ha negado y omitido cumplir incluso ante la autoridad laboral donde los ha citado y se niega rotundamente a cumplir con el contrato, violando los acuerdos del contrato; "aunado a ello no ha querido entrega al sindicato las 91 plazas sindicales, a las que por derecho nos corresponde, y menos atiende las necesidades que existen en las áreas, faltando herramientas y material, hemos tenido la necesidad de hacer rifas para recaudar recursos para la compra de herramientas, y no conformes con ello tratan de amedrentar a nuestros compañeros diciéndoles que el sindicato hace las cosas mal, que debemos quitar las publicaciones del Facebook, en donde hicimos la promoción de la rifa de una motoneta, para comprar herramientas para el departamento de parques y jardines, ha sido atropello tras atropello ahora resulta que incluso en las áreas, los compañeros no tienen material específicamente en balizamiento, por lo que mandan a los trabajadores de esa área a realizar otras actividades como cortar árboles de gente recomendada por regidores, sin la herramienta y sin las medidas necesarias de seguridad".

Olga Alvarez, expuso aún más por ejemplo "la secretaria de Servicios Públicos, Guillermina Macedo Estévez, le quito un carro de trabajo a un sindicalismo y se lo entregó a una persona de su confianza, sin importarle qué el resguardo está firmado a nombre de un compañero sindicalizado, haciendo notar que cada departamento de manera específica tiene pericia y habilidades para realizar los trabajos para los que fueron contratados los sindicalizados. Pero se le olvida a la Presidenta Municipal, que son áreas diferentes y que los compañeros aun cuando es personal de campo, han sido capacitados para trabajos específicos por lo tanto, no cuentan con los conocimientos y habilidades de otros compañeros de departamentos diferentes, y que en obviedad de circunstancias, han sido capacitados para realizar determinada labor y que es precisamente por esa causa que cada uno de los compañeros cuenta con una área de adscripción, queriendo hacer notar que ahora el departamento de servicios generales se ha convertido en compañeros asignados a una cuadrilla llamada especial que es la que realiza trabajos de albañilería, cuando ningún compañero sindicalizado cuenta con esa categoría",

Al momento, explicó son innumerables las anomalías y abusos en contra de los trabajadores sindicalizados del ayuntamiento de Temixco, pero lo peor es precisamente negarse a pagar las prestaciones a las que está obligada.

La actitud y el cinismo de Jazmín Juana Solano, señaló, Olga Alvarez, es que si tiene protección para el otro sindicato encabezado por Maria De Lourdes Vilchis Salgado, solamente por un pequeño detalle, ya que en esa organización está afiliado el hermano de la presidenta municipal de nombre Edgar Solano López, "además de que dice la presidenta que fue el sindicato que la apoyo".