Villalobos: "Ofrezco mi experiencia a Cuernavaca"

“No soy ave de paso; ofrezco mi experiencia a Cuernavaca”, fue parte del mensaje del candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca Antonio Villalobos Adán, bajo las siglas del Partido del Trabajo (PT), tras arrancar su campaña en los primeros minutos del lunes 19 de abril; al encabezar el acto oficial el aspirante, dijo conocer los problemas de la ciudad por lo que en su gestión no habrá cabida para la improvisación.

Impulsar proyectos para mujeres y jóvenes, serán también parte de las prioridades de su administración / Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca

Acompañado por la presidenta del PT en Morelos, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, Villalobos Adán, dejó en claro que la situación en la que se encuentra la ciudad, derivado de las deudas que anteriores gobiernos heredaron, no tiene tiempo para improvisar, sino para dar continuidad al proyecto que busca convertirla en una ciudad competitiva.

“Lo aprendimos al estar al frente de esta administración, no prometo que vamos a pavimentar todo Cuernavaca, es mentira no hay dinero, primero lo tenemos que generar no se dejen engañar, ya estuvo bueno que nos engañen, primero debemos rescatar Cuernavaca, primero pagar las deudas de Cuernavaca, esas deudas que son de administraciones pasadas, ni modo, cualquiera que ocupe este lugar tendrá que hacerlo pero de aquí a que aprende el cómo y hacia donde se van a pasar otros tres años en los que Cuernavaca va en caída”.

Se comprometió a impulsar un proyecto de desarrollo metropolitano que los haga autosuficientes, incluyendo a Temixco, Emiliano Zapata y Jiutepec, en donde se concentra la mayor cantidad de ciudadanos y con ello la mayor demanda de los servicios públicos del estado.

“La agenda metropolitana debe incluir a los vecinos ya que la interrelación que existe entre sus habitantes hace inevitable que los problemas que estos municipios tengan no repercutan en las localidades vecinas, no podemos seguir viendo a la capital como un municipio aislado cuando se demuestra lo contrario, por ello enfocaremos nuestro esfuerzo en trabajar con los otros ayuntamientos que convergen con Cuernavaca”.

Impulsar proyectos para mujeres y jóvenes, serán también parte de las prioridades de su administración, así como garantizar los servicios públicos y un desarrollo sólido para la capital; también habló de la reestructura en la nómina de la ciudad que si bien, aceptó, generó inconformidades, el municipio cargaba una gran nómina impuesta por los partidos políticos.

"Fue una decisión difícil, pero permitió a la capital descargar la nómina en la que estaban inmersos muchos de los compromisos de partidos políticos, se basó en el análisis de quienes, y porqué fueron despedidos, no es justo que los recursos que deben enfocarse a obra pública se quede en pagar compromisos de partidos”.