Sin recolección de basura, pero con campañas

Llevan más de 15 días sin servicio de recolección de basura en la colonia Otilio Montaño de Tlaltizapán, denunciaron vecinos que advierten de la proliferación de moscas, al pedir al alcalde Alfredo Domínguez Mandujano ponga más interés en los problemas del municipio que a su campaña.

Para los vecinos resulta hasta ofensivo el derroche de la campaña del alcalde Alfredo Domínguez Mandujano, quien ésta más ocupado en atender la campaña para su reelección que los problemas que le aqueja a la población, dijeron al advertir que estas tres semanas del mes de mayo, solo un día de la primera semana del mes tuvieron servicios de recolección de basura, la gente ya no sabe qué hacer con tanta basura.

Para los vecinos de esta colonia resulta muy ofensivo que el vehículo con bocinas que hace el perifoneo de la campaña electoral pase casi las 24 horas del día y no tenga el gobierno municipal en servicio al camión de la basura, por lo que la gente ha acumulado gran cantidad de basura en sus casas, hay quienes ante la gran proliferación de moscas han decidido enterrarla en sus patios, otros arrojarla a las barrancas ante el problema que representan los malos olores y la proliferación de moscas.

Advirtieron que al problema de la deficiencia del servicio que han tenido ya que solo hay un camión que pasa solo una vez por semana, se suma el calor y las lluvias que aceleran la descomposición de los desechos domésticos y sigue sin pasar el camión de recolección de la basura y las autoridades no digan que es lo que está pasando, ya que en los teléfonos del Ayuntamiento no contestan y el WhatsApp les aseguraron que lo resolverían y ya pasaron varios días y no hay respuesta.

Al respecto Jazmín Román Maxines, dijo que los vecinos están muy molestos y desesperados porque no saben dónde meter tanta basura, algunos han enterrado la basura en sus patios para evitar las moscas, ya que son un foco de infección que puede provocar una serie de enfermedades, y aunque han estado llamando a las autoridades, no hay quien atienda, tal parece que todos están en campaña.

Por un trabajador del Ayuntamiento se supo que el camión se descompuso y que el Ayuntamiento no tiene presupuesto para mandarlo a reparación: “nosotros nos preguntamos no hay presupuesto, pero el carro que está anunciando la campaña de “Cuananis” pasa cada rato, a todas luces está muy concentrado en su campaña, pero a nosotros es importante la recolección de la basura, pero está claro que no le importa la salud de la gente”.

Otro de los temores es que vuelvan a surgir los basureros clandestinos y con las lluvias se hagan tapones e inundaciones en las colonias de Zacatepec.