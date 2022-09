Sin presupuesto para apoyar a mujeres indígenas

Pascuala es originaria de Guerrero y sin saber hablar nada de español llegó a Cuernavaca hace más de 20 años, la única lengua que conocía era el náhuatl. Actualmente tiene un puesto de artesanías frente a Catedral y les enseña a sus hijos a hablar su lengua para mantenerla viva entre sus familiares y con ello preservar su origen y raíces indígenas

Con mucho sacrificio y con largas jornadas de trabajo puede mantener los estudios de sus dos hijos. Para ella es importante que ellos aprendan a hacer artesanías y no se les olvide el náhuatl a pesar de que algún día lleguen a ser grandes profesionistas.

Como ella, en México existen 23.2 millones de personas de tres años y más que se autoidentificaron como indígenas, lo que equivale al 19.4 por ciento de la población total de ese rango de edad, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el 2020 había en Morelos 38 mil 110 personas mayores de 3 años de edad que hablan alguna lengua indígena. De las cuales, 24 min 617 hablan náhuatl, 7 mil 230 mixteco, 2 mil 467 tlapaneco y 722 zapoteco.

Este 5 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Mujer Indígena, una fecha que se utiliza para visibilizar las necesidades de este sector de la población, así como promover el respeto a sus derechos.

En este contexto, Pascuala cuenta "fue muy difícil llegar acá porque nosotros no salíamos en el pueblo y un día unos tíos vinieron para acá, me trajeron y aquí me quedé, aprendí español nada más escuchando porque yo no sabía nada".

Desde que tenía 12 años aprendió de sus abuelos y padres a hacer collares, pulseras y en general accesorios artesanales para ganarse la vida en su pueblo.

"Necesitamos de los visitantes, nosotros hacemos todo este trabajo, ojalá que vengan más seguido".

Elena Vázquez, directora de operación y proyectos integrales para artesanías de el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), reconoció que falta mucho trabajo que hacer por las personas indígenas, pero aún más por las mujeres.

"Desgraciadamente por ser indígenas mujeres enfrentan mayor marginación… los espacios nunca van a ser suficientes pero lo importante es que se están abriendo muchos, diversos y en distintos espacios", agregó.

Asegura que los concursos que organiza el Fonart son para enaltecer las labores y reconocer a las maestras artesanas.

En Morelos, Fonart apoya a un promedio de 5 mil mujeres artesanas al año, sin embargo hay muchas más que no pueden ser apoyadas por las autoridades: "Hace falta más presupuesto para poder apoyar".

Esta conmemoración para la mujer indígena se eligió en honor a la lucha de Bartolina Sisa, guerrera aymara, quien se opuso a la dominación colonial y fue asesinada en la Paz, Bolivia, en 1782.

