Sin pago 140 empleados de los servicios de Salud de Morelos

Durante los últimos cuatro años, un total de 140 trabajadores de la nómina 439 pertenecientes a los Servicios de Salud de Morelos (SSM) han tenido que esperar hasta cuatro meses para recibir el pago de sus nóminas y en este 2021 no ha sido la excepción por lo que, molestos de esta situación, realizaron una protesta en las instalaciones de los SSM del Callejón Borda en el Centro de Cuernavaca.

Carmen Nayeli López, detalló que se trata de empleados del hospital comunitario de Temixco, Ocuituco, Jonacatepec y el Hospital de la Mujer en Yautepec quienes deben todas las veces deben esperar a que se asignen recursos económicos para recibir su sueldo, por lo que exigieron una respuesta a este problema, pues entre los trabajadores afectados se encuentran médicos y enfermeras con más de 10 años de antigüedad.

“No sabemos ya a qué ámbito pertenece nuestra nomina, si a la Federación o al Estado ya que nos han hecho cambios de nómina continuamente, primero dijeron que pertenecíamos a la Federación, luego estatales y ahora terminamos como nómina 439 y no sabemos qué es lo que van hacer con nosotros ni de donde proviene nuestro sueldo”.

Hasta la mañana de este mismo martes, los inconformes no habían recibido una respuesta solo el tema y algunos afirmaron que existían fuertes rumores que sería hasta el mes de marzo cuando percibirían el pago de sus quincenas, por lo que exigieron claridad en el caso. Aunque aseguraron que no pararían labores en cada uno de eso hospitales para no afectar a los ciudadanos.

“No podemos estar así, tenemos que recibir nuestro sueldo ya que con la pandemia se ha intensificado la carga de trabajo. Así que necesitamos que se nos pague y que exista un presupuesto fijo para nuestra nómina para evitar todo esto. Nosotros no pertenecemos a ningún sindicato”, afirmó Carmen Nayeli.

En respuesta, el director de los Servicios de Salud de Morelos (SSM), Héctor Barón, detalló que se trata de empleados eventuales q quienes perecen al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y que ya se realizarán las gestiones necesarias para su pago en los primeros 90 días de este 2022, es decir en un plazo de hasta dos meses