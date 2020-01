Sin freno, violencia contra las mujeres

A unos días de rendir su primer informe de actividades ya como órgano autónomo, el Instituto de la Mujer del Estado de Morelos (IMEM) reportó que durante el 2019 se atendió a mil 961 víctimas de violencia, principalmente familiar, patrimonial y sexual, que se concentraron en la zona conurbada y en la capital del estado; las denuncias se dieron no sólo en las instalaciones del Instituto, sino también en los Centros de Atención Externa (CAE) localizados en los municipios de Cuernavaca, Yautepec, Temixco, Tetecala, así como el instalado dentro de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Tan solo en el Centro de Atención Externa ubicado en la máxima casa de estudios se atendieron a 236 mujeres que habían sufrido algún tipo de violencia dentro o fuera de la institución, a ellas se les proporcionó atención por parte de una psicóloga del IMM y una trabajadora social.

"Estos Centros tienen atención psicológica, de trabajo social y una psicóloga infantil; de julio a diciembre contamos con la operatividad de los CAE en la universidad, los ubicados en los municipios de Tetecala, Temixco, dentro del Centro de Justicia para Mujeres en Yautepec, el Centro de Justicia para Mujeres en Cuernavaca, y el fijo que tenemos en el Instituto de la Mujer aquí en calle Abasolo", detalló la directora del IMEM, Flor Desiré León Hernández.

Lamentó que únicamente la mitad del año se cuenta con 6 centros, y de enero a junio la atención de las victimas recaiga solamente en 2, esto debido a que el presupuesto federal pone una parte y el estado no designa recursos para el tema. "No podemos decirle a una mujer que vive en Tetecala, acércate a Cuernavaca; Morelos es un estado con Alerta de Violencia de Género y no podemos permitir que solo en la mitad del año se duplique la atención a las mujeres, es por ello que pido a los diputados consideren en el presupuesto la Corresponsabilidad", de tal manera que se etiqueten recursos para tal fin

La violencia más recurrente, señala, es la que tiene que ver con el entorno familiar, ahí se genera violencia física, patrimonial o hasta sexual.

"Se da desde las primeras infancias, llega la madre con su hija y aunque ella no sea violentada directamente esta cercana a la violencia y es afectada, son niñas desde los 5 años de edad, también atendemos adultas mayores en situación de abandono".

León Hernández se dijo preocupada ante el incremento de violencia sexual en menores de edad, ya que en los últimos meses se han detectado víctimas de acoso y violación, sobre todo en el ámbito escolar.

Es un tema que se debe colocar en la agenda gubernamental para que sean atendidos en tiempo y forma; hemos tenido situaciones graves en las escuelas en donde las niñas son no solo acosadas, sino violentadas sexualmente.