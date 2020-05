Sin fecha para el regreso a clases presenciales en Morelos

Debido a que Morelos se encuentran en pleno momento de ascenso de los casos de Covid-19, los mil 800 planteles de educación básica podrían no regresar a clases presenciales el próximo 1 de junio, reconoció el director del IEBEM Eliacin Salgado de la Paz, lo cual implicaría que la fecha se recorrerá o de plano concluir el ciclo escolar de manera virtual.

“No tenemos fecha para el regreso hasta el día de hoy; Morelos en su mayoría es zona conurbada lo que hace que los municipios estén cercanos, entonces si se da contagio en uno se va a ir a otros planteles o zonas y aquí lo fundamental es garantizar el resguardo de la vida de las niñas, niños y adolescentes”.

La fecha de regreso será definida por las autoridades federales, pero también por las estatales dependiendo el avance de los escenarios epidemiológicos que transcurrirán en la entidad.

El escenario será el que definirá la fecha de regreso, recordemos que Morelos está situado entre varios estados con gran densidad poblacional como Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Guerrero, lo que hace que los escenarios vayan cambiando es por eso que no me atrevería a dar una fecha de regreso porque no la tengo.

De acuerdo al funcionario existen grupos de alumnos en los que se concentran hasta 30 o 40 menores por salón, situación que podría salirse de control en caso de que hubiera algún contagio; en el caso de las comunidades el número llega a los 5 alumnos por grupo y grado.

Síguenos en Google Noticias

“El ciclo escolar lo vamos a concluir, presencial o virtual; cuando se dio la pandemia teníamos un avance en el programa de entre un 75 y un 80 por ciento, entonces ese 20 por ciento que nos falta se está subsanando con los trabajos en casa y la asesoría de los maestros, a través de libros de texto y el radio y la televisión”.

Los alumnos deberán entregar un “Portafolio de Evidencias” a sus maestros con el cual cada docente deberá identificar si el menor tiene algún retraso en el plan escolar.

“Vamos a procurar una etapa de remediación, para que en algunas semanas los niños o niñas que presenten atrasos puedan emparejarse; no vamos a dejar que ninguno se quede atrás”.