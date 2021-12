Sin fecha, cuarta ola de Covid-19 en Morelos

Sobre una cuarta ola de Covid-19 para Morelos y conforme al comportamiento del virus en otros países, se puede proyectar que no hay riesgo de que la variante pueda llegar de inmediato, si es necesario cuidarse y no minimizar, ya que cuando se identifique se alertará a la población, por el momento no existe algún dato sobre alguna variante de lo que ya se conoce, alertaron las autoridades en salud.

Por eso, señalaron que sí hay un riesgo, pero el comportamiento de los ciudadanos puede disminuir estos efectos, por eso ante la temporada de fiestas se debe procurar un cuidado, como se ha venido haciendo. Las autoridades en materia de salud recomendaron que por el solo hecho de estar en verde no debe haber exceso de confianza y es necesario contener a la enfermedad, “invitamos a la población continuar con el escudo, no bajar la guardia y en estas fiestas extreme las medidas en casa y el trabajo, y en todo momento”.

Asimismo, informaron que afortunadamente no hay un aumento significativo de casos de Covid-19 en Morelos, la entidad seguirá en verde hasta el próximo 26 de diciembre, aunque el avance del color amarrillo viene hacia el centro del país y por eso es importante continuar con las medidas en salud. El panorama de la influenza en Morelos sigue estable, solo dos casos sin defunciones, pero hay 112 infecciones respiratorias, donde hay sí hay un aumento.

En los casos de dengue, en Morelos ya son 561. De zika solo 13 personas han sido ubicadas y tal parece que no habrá de variar, por Chikungunya no se registran casos.