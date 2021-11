Sin condiciones mil 107 planteles para regreso a clases obligatorias

Aún cuando el 28 de agosto el secretario de Educación del estado, Luis Arturo Cornejo Alatorre, anunció que el 30 de agosto se realizaría el regreso a clases de manera presencial “voluntario, cauto, ordenado y responsable" y que cada plantel contaría con las medidas suficientes de sanidad, las condiciones poco han cambiado; la falta de insumos para la higiene de maestros y alumnos sigue sin llegar.

El titular del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), Eliacín Salgado de la Paz, confirmó que aún realizan el proceso de licitación para la compra de insumos, por lo que no se tiene una fecha para la entrega de los mismos.

Al corte de este 3 de noviembre son mil 107 los planteles educativos que reciben a los alumnos de manera presencial; poco más de 600 siguen siendo intervenidos por el Instituto de Infraestructura Educativa (INEIEM), por lo que este mes de noviembre el regreso a la modalidad presencial seguirá siendo voluntario para el estudiantado que pertenezca a planteles en mantenimiento, no así para los que ya están en condiciones de recibirlos.

“A partir de esta semana que viene el regreso será obligatorio para aquello estudiantes que acudan a planteles que ya tienen las condiciones para recibirlos, los que siguen en proceso de mantenimiento seguirá siendo voluntario”.

Reconoció que dadas las condiciones de al menos 639 planteles que resultaron dañados tras la pandemia, el retorno seguirá siendo voluntario.

“Se intensificarán los trabajos de reparación y mejora de nuestra infraestructura escolar la cual se está llevando a cabo por el INEIEM y Obra Educativa en cerca de 639 planteles que así lo requieren, esto significa una inversión de 74 millones 709 mil pesos los cuales se invertirán en construcción, rehabilitación y mejoras de aulas, laboratorios y áreas comunes”.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) marcó este 3 de noviembre como la fecha límite para que los estudiantes de todos los planteles educativos: básico, medio superior y superior, regresaran a las aulas físicas, sin embargo, en la entidad habrá de plazo el mes de noviembre para que el retorno total sea gradual.

A la fecha las escuelas registran un aforo de un 75% de asistencia reportada hasta este miércoles, tan solo en el turno matutino.

Incendio en escuela de Tezoyuca

El director del Instituto de Educación Básica del estado (IEBEM), Eliacín Salgado de la Paz, confirmó el ataque ocurrido en la escuela secundaria general “María del Carmen Pineda de Jesús”, localizada al interior del Fraccionamiento Las Garzas, en Tezoyuca, Emiliano Zapata; por tanto, se tuvo que retirar a los alumnos que habían llegado por la mañana.

“Este miércoles 3 de noviembre el personal que labora en la escuela se percató de los daños por incendio en el aula de artes, una bodega, el área de baños y parte de una escalera de uno de los edificios del plantel, estas afectaciones incluyen mobiliario, luminaria y el techo del salón, como parte del proceso se dio parte a las autoridades de seguridad a través de la Fiscalía General de Justicia en Emiliano Zapata”.

Se solicitó el apoyo de los bomberos para dar fe de que no hubiera otro riesgo a la población, dijo que se buscará que los responsables paguen por este tipo de hechos “lamentamos que este plantel haya sido víctima de personas que no comprenden que las escuelas son patrimonio del pueblo, de la comunidad al servicio de las niñas, niños y adolescentes, no tiene nombre”.

Se hará efectivo el seguro que se tiene disponible para este tipo de hechos; además de este se tienen registrados otros dos hechos vandálicos en planteles de nivel básico luego del regreso a las clases presenciales.

En las imágenes que fueron compartidas por el Cuerpo de Bomberos del municipio de Emiliano Zapata se aprecian aulas con el techo quemado, tapetes incendiados igual que excusados, mobiliario desecho y el piso con residuos del incendio.





