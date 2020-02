Sin coincidencias, Ejecutivo no respaldará a la minera

En el tema del asunto de la mina en Temixco debe haber una coincidencia social, legal, ambiental y económica, aceptó la secretaría de economía Ana Cecilia Rodríguez González, mientras estas cuatro aristas no coincidan, el ejecutivo estatal no respaldará los trabajos. En todo caso, si hay un permiso por parte de la autoridad correspondiente, pero los otros aspectos no se han atendido, es difícil que se puedan tomar decisiones.

Cuestionada sobre el tema la funcionaria estatal, aceptó que en este asunto hay varias aristas que deben cumplirse, incluso, compaginar todas, y para eso se deben atender las aristas legales, sociales, ambientales y económicas, "en el momento en que estas cuatro aristas coincidan y sean positivas para el estado entonces podremos comenzar a trabajar, pero en el entendido de que esos cuatro puntos puedan coincidir.

Y es que dijo que en el momento en que la autoridad correspondiente avale una autorización y el tema social camine de manera adecuada y resuelto, pero también no haya dudas sobre el tema ambiental así como el asunto económico, se tomarán estrategias.

Aceptó la funcionaria estatal que no conoce a fondo los detalles del proyecto así como la situación legal y jurídica, y por eso, "en el momento en que me digan esta aprobada la MIA y en la federación están aprobados los permisos, en ese caso nosotros -el gobierno estatal- entraríamos a ver las tres aristas".

PROYECTOS DE PAPEL

Aunque hay proyectos importantes para Morelos, estos no pasarán del papel pero se verá la conveniencia de que sean realidad a lo largo de todo el sexenio, aceptó la secretaria de economía, Cecilia Rodríguez González.

Ayer durante la primera sesión extraordinaria para la aprobación del Programa Anual de Trabajo del Subcomité Sectorial “Productividad y Competitividad para los Morelenses” del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Morelos (Coplademor), se autorizaron los proyectos: Encuentro Regional de Turismo Rural, Agroturismo y Morelos Buena Mesa.

Es precisamente en el tema del agroturismo -que impulsa la Sedagro- cuya titular no asistió a la reunión, donde se dio a conocer la idea de establecer varias rutas turísticas como, la ruta del pulque y la barbacoa; la ruta del agave, la ruta del mezcal, la ruta del queso, ruta del maíz criollo, ruta de peces y recorrido agroecológico, talleres participativos, talleres de alimentos, vinos y licores de frutos silvestres, aceites esenciales.

Aunque todos estos proyectos orientado a la atracción turística y de apoyo a las comunidades se escucha bien, lo cierto es que no hay mucho dinero para ser financiados, "pero pudiéramos ver cómo se van a operar porque la idea en este momento es establecer el que, y luego viene el segundo paso en el seguimiento para ver los cómo, y uno de esos como es ver cómo se puede financiar, si se mete a través de una línea que pudiera ser fondo Morelos, fidecom, o fifodepi, dependiendo del tamaño".

El primer paso es que están pensados, comentó, pero como se trata de proyectos impulsados además con las secretarias de turismo y Sedagro, son instancias que deberán también ver cómo pueden canalizar los recursos para que las tres secretarias puedan contribuir a eficientar recursos para que estos programas sean realidad, por ahora solo se quedarán en el papel.