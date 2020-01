Sin atención, la Alerta de Violencia de Género

La asociación civil CHADIM lamentó que desde el 2015 a la fecha no se haya hecho nada para atender la Alerta de Violencia de Género, toda vez que Cuautla sigue estando en los primeros lugares en este delito.

Dijo que aun cuando se ha solicitado reunión con la titular de la Instancia de la Mujer, no han sido recibidos desde septiembre del 2019.

De acuerdo con la asociación civil, la violencia en contra de la mujer es una constante, siendo Cuautla uno de los municipios más afectados.

En agosto de 2015 se declaró Alerta Violencia de Género en Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec, Yautepec y Cuautla.

Pero a casi cinco años de que se emitió la alerta, no se ha dado un seguimiento puntal a la misma, "dicen que están generando acciones en el marco de la alerta, pero muchas ni siquiera tienen que ver con ella", señaló Miguel Ángel Chávez, presidente de la asociación civil.

Agregó que de nada sirvió que se emitiera la Alerta de Violencia de Género en Cuautla si son pocas las acciones que se han llevado a cabo para hacerle frente, y aunque hay asociaciones, como CHADIM, que buscan apoyar a este sector de la población, la autoridad los hace a un lado.

Desde el año pasado hemos buscando a la encargada de la Instancia de la Mujer y es la fecha que no nos recibe, nos dan largas y nos hacen esperar, cuando lo que nosotros queremos es poder coadyuvar con ellos para atender el tema de violencia de género

Dijo que es necesario que se generen estrategias puntuales que puedan disminuir los índices de mujeres violentadas.

Cuautla no tiene una perspectiva de género desde la administración municipal, tanto así que no hay resultados fehacientes que me comprueben que la Instancia de la Mujer y el Sistema DIF están atendiendo el problema de fondo, porque no es lo mismo llegar y tomarse una foto con una mujer que ha sido violentada a tener una perspectiva y política de género, así no se soluciona el problema.