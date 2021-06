Productores lecheros informaron que desde hace 27 años no se otorgan incentivos a este sector productor, piden a las autoridades tomar en cuenta a este gremio, pues el negocio de la leche representa un 14 por ciento de la canasta básica de los mexicanos.

Gerardo Gómez Cerón, Vocal de la Confederación Nacional de Lecheros, explicó que de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) este sector representa un 14 por ciento de la canasta básica de los mexicanos, además los productores de leche en México siembran 600 mil hectáreas de forrajes o pastura.

Pese a eso el entrevistado dio a conocer que el gremio productor de leche no es tomado en cuenta por las autoridades, pues desde los últimos 27 años no se ha otorgado ningún tipo de apoyo no incentivo a los mismos.

“ El 90 por ciento de los productores en el país somos pequeños productores es decir somos personas que tenemos menos de 100 vacas, de esos pequeños productores se generan el 87 por ciento de los alimentos lácteos, el resto son los grandes productores de Coahuila, Zacatecas o Durango”.

El Vocal de la Confederación Nacional de Lecheros señaló que ningún tipo de gobierno se ha fijado en la importancia del sector, sin embargo del 57 al 60 por ciento de la ganancia de los productos se va entre alimento de las vacas, a esto se le agrega los gastos de veterinario, instalaciones, medicamentos, entre otros que los animales tienen.

Dijo que es necesario que se revise el precio que se paga a los pequeños productores por leche, además que se analice las necesidades que es sector presenta día con día.

Sin apoyos al sector productor de leche en Morelos desde hace 27 años / Rosaura Hernández | El Sol de Cuautla

Sin apoyos al sector productor de leche en Morelos desde hace 27 años / Rosaura Hernández | El Sol de Cuautla

Sin apoyos al sector productor de leche en Morelos desde hace 27 años / Rosaura Hernández | El Sol de Cuautla









Suscríbete a nuestro canal