Sin apoyo, morelense gana premio nacional de cocina tradicional

Con todo y sus reconocimientos por poner en alto al Estado del Morelos con su comida tradicional, la maestra retirada Reyna Perez Vicuña, originaria del barrio de San Andrés, municipio de Hueyapan, cocina sobre tres piedras pues el sismo del 19 de septiembre del 2017 tiró su cocina y nunca recibió apoyo para la reconstrucción de su vivienda.

En 2017, recibió el premio “Ven a Comer” durante la feria nacional de pueblos mágicos, también obtuvo reconocimientos por la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos (Utesem), el Instituto Gourmet y Fogones Mx.

“En si yo no tengo cocina, yo solo lo hago cuando me hablan por teléfono porque en el sismo perdí mi cocina y la verdad ya n o la pude levantar, estuve trabajando con los empresarios y cuando pasaron los apoyos no puede y ahorita mi cocina es al aire libre”.

Para ella, como para muchas mujeres que se dedican a la cocina tradicional, con tres piedras y un poco de carbón se puede tener una cocina tradicional y justo así cocina Reyna.

“No necesitas paredes, solo con amor y dedicación, nada más, entonces mi cocina es así, me hablan preguntándome qué es lo que quieren y ya les preparo yo lo que tenga”.

Paradójicamente, Reyna no se dedica a la cocina, es más bien un pasatiempo porque, según ella, en su pueblo muchas personas prefieren comer otros platillos, incluso muchos que no forman parte de las raíces de su pueblo.

“Como le dire… no me dedico a esto, solo cuando me buscan, porque en mi pueblo la gente menosprecia los quelites, menos precia lo que ya estamos perdiendo. Aunque somos un pueblo indígena, la mayoría prefiere comer hamburguesas, pizza y hasta sopa muruchan; la juventud ya no quiere los platillos típicos”.

Pérez Vicuña aseguró que no es sencillo cocina de forma tradicional, pero ella está dispuesta a seguir degustando los paladares que saben reconocer los sabores de nuestro Morelos.

“Ahorita el día 27 vamos a tener una especie como de conferencia, con la Chef Linda donde voy a cocinar arroz Morelos, con flores de colorín y va a ser en línea. Los sabores son diferentes y hemos trabajando en la Unión Social de Empresarios de México (USEM) en Xochitepec y con la gente que me busca estoy a sus ordenes”.