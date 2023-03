Sin agua colonia Carolina y el centro de Cuernavaca

La colonia Centro y parte de la colonia Carolina del municipio de Cuernavaca no cuentan con el servicio de agua potable desde hace más de 15 días, por lo cual, vecinos afectados decidieron bloquear la Avenida Morelos Norte para exigir una solución al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC).

Laura Herrera Pérez, una de las afectadas, mencionó que a pesar de que metieron oficios ante el sistema descentralizado del municipio de Cuernavaca, sus peticiones no fueron atendidas, además de que no les dieron un motivo del por qué no cuentan con el servicio.

“Ya mandamos oficios y todo, pero no nos dan respuesta, entonces esta es la única manera que podemos hacerlo, cerramos calles. Lo siento por la ciudadanía que la estamos afectando, pero estamos más afectados nosotros que no tenemos agua”, expresó Herrera Pérez.

Este martes 21 de marzo a las 11:30 horas, los colonos cerraron la Avenida Morelos Norte a la altura de la calle Venustiano Carranza, colapsando el tráfico en dirección hacia el norte de la ciudad.

Herrera Pérez señaló que, para tratar de solucionar el desabastecimiento del agua, por semana compran un promedio de 24 garrafones, con costos que van desde los 16 pesos a los 46 pesos, para cubrir sus necesidades básicas.

Además, mencionó que, a pesar de que no cuentan con el servicio de agua potable, a finales del mes de marzo deberán pagar más de 100 pesos como parte del recibo.

La mayor parte afectada se encuentra en la zona que converge a la avenida Morelos en los límites del centro y la colonia Carolina, y dado el reducido espacio para que se puedan estacionar las pipas, el SAPAC no los ha apoyado.