Sin aclarar, destino de mil 600 millones

Aunque Morelos aparece como una de las cinco entidades con mayor cantidad de irregularidades en observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la contralora morelense América Berenice Jiménez Molina dejó en claro que esta falta de solventaciones se han ido acumulando y hay expedientes de 2006 y 2014; “No es que se deba el dinero a la Federación, lo que hace falta es sustentar sobre el manejo de esos recursos de la Federación, que incluso llegó a ser de casi 2 mil millones de pesos. El mes de diciembre es la fecha límite para concluir los procedimientos y aquellos que no sustentaron en tiempo y forma se les iniciará el procedimiento correspondiente ".

Cabe recordar que recientemente la ASF ubicó a Morelos entre las cinco entidades con más irregularidades, todas encabezadas por administraciones de Morena; en total las cinco entidades (Morelos, Ciudad de México, Puebla, Chiapas y Veracruz) acumulan más del 60 por ciento de las irregularidades a nivel, en el caso de Morelos son mil 600 millones de pesos los que, al parecer, no se han sustentado.

El tema es preocupante, acepta la funcionaria estatal; incluso, advierte, el mandatario estatal tiene conocimiento y ha dado la instrucción y se ha comprometido con la Federación para que sean subsanadas lo antes posible estas irregularidades de años pasados.

“La verdad ha sido, no quisiera usar la palabra, negligencia por parte de otras gestiones, pero sí ha habido algún rezago de solventación, porque en realidad no es que se deba ese dinero, en realidad es la falta de solventación que no se ha dado a ese recurso que no ha sido el correcto y no se ha entregado ”, acepta.

Este rezago debe quedar completo al inicio del próximo año, porque además hay otros pendientes con la Secretaría de la Función Pública; “Hay un rezago histórico desde 2006, que ascendía a cerca de dos mil millones de pesos, la secretaría a mi cargo se dio a la tarea de encabezar el proyecto junto con algunos ayuntamientos que forman parte de este asunto, o de estas faltas de solventación porque no es que el dinero no existe, sino que no se entregó la documentación correcta para poder acreditar el gasto ”.

El objetivo de la Contraloría estatal, a la llegó como titular apenas cuatro meses atrás, sostuvo es que antes del 10 de diciembre de este año, estarán solventando mil 876, 348 mil 825 pesos, será el primer paso para sanear esa cifra con la federación, “es una deuda histórica que se viene arrastrando desde 2006, y al mismo tiempo estamos haciendo todos los procedimientos que la SFP, nos pidió que hiciéramos para que el estado de Morelos quede saneado con este recurso”.

Y así en mes de enero debe quedar también saneado con la ASF, porque hasta el 2017 hay un estimado de 4 mil 500 millones de pesos. Y es que desafortunadamente gestiones pasadas no hicieron su trabajo porque ante la ASF, está pendiente de entregar la documentación desde el 2014, lo que cada año se va sumando esta cantidad de recursos.

América Jiménez, dijo que lo que viene es un gran trabajo para la Secretaria a su cargo, porque comenzará a levantar las denuncias en contra de aquellos municipios y dependencias que recibieron los recursos y no lo sustentaron de manera adecuada.