Simulan medidas sanitarias: ACMor

Aún sin presentar síntomas, los portadores de coronavirus pueden contagiar a las personas con las que tengan contacto directo; por ello, el distanciamiento social y el lavado frecuente de manos es fundamental, aseveró la investigadora presidenta de la Academia de Ciencias de Morelos ACMor, Brenda Valderrama Blanco, de tal forma que actualmente en el estado puede haber personas contagiadas sin que hayan sido diagnosticadas, incrementando el riesgo para aquellas sanas que siguen sin quedarse en casa.

"Nuestra última línea de defensa es el sistema de salud que tenemos en el país y en el estado de Morelos, el primero debe ser la contención en casa a través de medidas individuales como quedar en ella y evitar ser víctima de contagio o victimario al contagiar al resto de la población", señaló.

Destacó que únicamente alrededor de 30 por ciento de los ciudadanos cumplen realmente con el distanciamiento social, debido a que ha predominado la falta de credibilidad hacia las autoridades.

Por otra parte, organizaciones sindicales convocaron a las autoridades a ampliar los apoyos gubernamentales por las pérdidas que sufrirán; destacaron que las familias de los obreros son quienes más resentirán el impacto.

Al momento, señalaron que los sectores más afectados son el gastronómico, el hotelero y los músicos, aunque ningún trabajador se ha quedado sin trabajo o reducido su salario al momento.

APOYARÁ ICTSGEME A TRABAJADORES

La titular del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEMe), Fabiola Urióstegui Alvear, anunció la creación de un programa temporal en beneficio de prórroga de pagos y condonación de interés a trabajadores afiliados, ante la contingencia por el Covid-19 y en apoyo al “Plan Estatal de Apoyo a la Economía y el Empleo”.

El apoyo sobre todo será en beneficio de la economía de aquellos acreditados que tengan una cartera vencida, porque se les concederá prórroga de pago y la condonación de intereses moratorios de marzo a junio.

El “programa de apoyo a las familias morelenses, en especial de los acreditados que en esta situación se encuentran imposibilitados para llevar a cabo el pago de sus créditos, concediéndoles un plazo de espera por cuatro meses”. Los cuáles serán marzo, abril, mayo y junio y en consecuencia la condonación de los intereses moratorios que se generen en dicho periodo.

Urióstegui Alvear, subrayó que esto es en seguimiento al “Plan Estatal de Apoyo a la Economía y el Empleo”, emitido por el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Y es que, hasta el momento, según la secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo, Cecilia Rodríguez González, el mayor número de peticiones de beneficiarios de los programas de apoyo por el Covid-19 se refiere a la reestructuración de sus préstamos, más que a nuevos apoyos. Señaló que las solicitudes han sido para que no avancen los intereses moratorios y puedan tener meses de gracia.

Ayer la funcionaria estatal se reunió con integrantes de la iniciativa privada, donde detalló el plan de emergencia económica que fue anunciado por el titular del Ejecutivo morelense, Cuauhtémoc Blanco Bravo, y que convoca a todos los que pretendan sumarse; “el motivo de esta reunión es justamente cómo sumar y cómo poder enriquecer esta primera acción que se anunció por parte del gobierno para ver cómo se van sumar incluso otros actores”.

Estas acciones en acuerdo con la gente de los empresarios es desde fortalecer el fondo que acciones se van a tomar y como se van a involucrar, pero el llamado fue a no desproteger a los trabajadores que es la exigencia principal del ejecutivo, “porque al final son los empresarios los que generan estos empleos y ver cómo podemos sumar para proteger a la base trabajadora”.

Cecilia Rodríguez informó que desde el lunes los fondos anunciados están recibiendo las solicitudes y comenzaran a ejercerse como corresponde; el tema es que dijo gradualmente se irán liberando estos, primero serán tres y la semana entrante otro, el no liberar todo junto no ayudaría, primero se tiene que instrumentar una comunicación vía electrónica y es complicado para poder sacar todo de una sola vez y es preferible sacarlo gradualmente.

Y es que no es casual que las primeras solicitudes de apoyo este centrada en la reestructuración de los créditos que ya estaban en curso, por la incertidumbre de la gente sobre qué hacer ante una situación de cancelación de pagos o el no contar con los recursos necesarios para cubrir en efectivo si por esta cuarentena no tienen ingresos.

De allí que “esa posibilidad de reestructurar quienes están acreditados, o la condonación de todos los intereses moratorios, es parte de lo que los beneficiarios quieren, pero para liberar estos recursos se pondrá atención en aquellas empresas que vendan o comercialicen insumos en materia higiénica, además se priorizará a los micro y pequeños empresarios que puedan tener acceso a estos financiamientos con una garantía blanda”.

Con información de Israel Mariano