Siguen trabajos en el Paso Exprés

Personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe), sigue realizando mantenimiento y explicaron que estas obras se llevan a cabo del kilómetro 80 al 95 de esta arteria vial, por lo que se espera que la vialidad se vea afectada durante los próximos días. Aunque desde ayer las autoridades de la SCT y de Capufe negaron que se trate de un socavón, e incluso Protección Civil pidió a los ciudadanos no alarmarse y evitar hacer comentarios en redes sociales, y solo hacer caso a la autoridad correspondiente.

Desde el miércoles por la tarde, ciudadanos alertaron que sobre el Paso Exprés a la altura de la colonia Palmira se había presentado una especia de hoy sobre el pavimento, por esta situación elementos de la dependencia acudieron a la zona en conjunto con personal de la Secretaría de Obras Públicas del estado para llevar a cabo una supervisión y descartar que existiera un riesgo a la población que transitaba por la zona.

Para el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Enrique Clement Gallardo, desde que estuvo en el lugar, abordó al personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe), quienes explicaron que se encontraban realizando mantenimiento y explicaron que las obras se llevan a cabo desde el kilómetro 80 al 95 del llamado pase exprés, sobre todo por el inicio de la temporada de lluvias ante lo cual evidentemente que la vialidad se verá afectada durante los próximos días, pero no precisó la fecha en que habrán de concluir esos trabajos.

Clement Gallardo insistió que en la revisión de manera coordinada con la Secretaria de Obras Públicas y personal de Capufe, estos trabajos no representan un riesgo a la población, sin embargo, se hace necesario invitar a los usuarios del tramo carretero a respetar los señalamientos en la zona y los límites de velocidad establecidos.

Pero sobre todo, dijo el funcionario estatal, es fácil alterar las cosas cuando no se tiene conocimiento de este tipo de sucesos, y ante los antecedentes ocurridos en ese tramo vial de 14.5 kilómetros, cualquier señalamiento genera inquietud, por lo que exhortó a evitar la difusión de información que no sea emitida por fuentes oficiales, ya que esto podría generar una desinformación entre la ciudadanía, como ocurrió con los trabajos que se están haciendo, e hicieron creer a los ciudadanos que había un problema cuando en realidad no existe.

Ayer jueves por la mañana los trabajos del personal de Capufe continuaban, y se pudo ver que fue removido parte de la carpeta asfáltica y fue colocada una nueva, aunque el tránsito de vehículos no se afectó.

SIN RIESGOS

Clement Gallardo insistió que en la revisión de manera coordinada con la Secretaria de Obras Públicas y personal de Capufe, estos trabajos no representan un riesgo a la población, sin embargo, se hace necesario invitar a los usuarios del tramo carretero a respetar los señalamientos en la zona y los límites de velocidad establecidos