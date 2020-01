Siguen cerrados los verificentros en Morelos

No existe fecha ni hora para la reapertura de los verificentros en Morelos, y es que la actualización del software no concluye, insistió el secretario de Desarrollo Sustentable, Constantino Maldonado Krinis.

En diciembre del año pasado cerraron y desde entonces el programa en la entidad fue suspendido indefinidamente.

Los Centros de Verificación Vehicular cerrados están ubicados en: Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec, Temixco, Zacatepec, Yautepec, Yecapixtla y Jojutla.

La autoridad informó que no habría servicio debido a que comenzaría una actualización del software para operar el Programa de Verificación Vehicular del Estado de Morelos.

Con base en los acuerdos tomados dentro de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), a la que pertenece el estado de Morelos, este sistema se encuentra homologado con la Ciudad de México a fin de evaluar, en tiempo real, los procesos de pruebas para la emisión de los hologramas de los automotores.

El titular de la SDS, Maldonado Krinis, negó que este cierre en la actualización de los verificentros afecte a los usuarios.





Hasta ahorita no hay afectación y vamos funcionando bien, es una actualización que se tuvo que llevar a la Ciudad de México y de la propia CAMe, entonces en estos días tiene que quedar ya

Al insistir en la fecha de reapertura, comentó que esta misma semana, sin embargo resaltó que cuando ya tuviera el dato preciso saldría a informar públicamente.

Ahorita -van abrir- los que teníamos y los siguientes no tardaremos en que ya también estén funcionando, serán los 12 que teníamos aunque los cinco que se tienen preparados todavía tendrán que esperar un poco más

Aclaró que no habrá aumentos en el costo de la verificación, y no se tiene contemplado abrir un nuevo periodo para prórroga toda vez que el año pasado fueron seis meses que se otorgó a la verificación. Sin embargo, sí habrá algún beneficio a quienes no han podido verificar por el presente cierre.

Cuando ya sepamos y nos informe la Ciudad de México, yo mismo saldré sobre la apertura, pero debe ser esta semana, ya no vamos afectar a la ciudadanía que tiene que ir a la CDMX





