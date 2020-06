Sigue la sana distancia en Jonacatepec

En el municipio de Jonacatepec comerciantes continuaran aplicando las medidas de sana distancia para poder seguir trabajando, algunos afirman que no abrirán su negocios al menos durante los próximos días.

Aunque en Morelos no se levantarán las acciones de sana distancia este primero de junio, son comerciantes en varios municipios quienes señalan que a partir de este día comenzará a trabajar aplicando las debidas medidas de precaución.

En el municipio de Jonacatepec son algunos comerciantes quienes señalaron que las ventas han disminuido de manera importante, sin embargo ellos seguirán trabajando como hasta la fecha al menos unos días mas.

Cabe decir que en el mercado municipal de Jonacatepec los accesos fueron delimitados, además de que sólo se tiene entrada por un solo lado para mayor control, el uso de cubrebocas y gel antibactrial es obligatorio.

“ En el estado todavía no estamos como para poder salir de manera normal, como si no existiera nada o no estuviéramos en riesgo en Morelos aún no se puede salir y muchas personas lo están aplicando del lado contrario ojala la gente pueda esperarse unos días mas, pues creo que esto puede marcar o no una diferencia”, Gloria, comerciante.

Cabe decir que en el municipio de Jonacatepec algunos comerciantes optaron por el servicio a domicilio, mientras otros definitivamente cerraron sus negocio y otros más prefirieron abrir pero con horarios específicos cambiando su manera de trabajar para poder aplicar las medidas de sana distancia.

“Aquí en el mercado muchos compañeros continúan trabajando pero hemos podido observar que son más conscientes, todos portan cubrebocas, algunos han colocado tipo plástico para delimitar el contacto con los clientes, la entrada de personas es controlada y al menos nosotros continuaremos trabajando así, algunos no podemos cerrar pero si podemos darle seguridad a nuestros clientes aplicando todas las medidas”.