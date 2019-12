Sigue impune la corrupción en Morelos, afirma Santana Nava

El contralor estatal, César Santana Nava, confió que hay más de 600 denuncias por actos de corrupción, pero ninguna se ha judicializado porque éstas siguen todavía en análisis; en su opinión, la pasada administración dejó un gran rezago, y muchos expedientes son parte de éstos; al final solo prometió que al inicio del año se estarán presentando las denuncias.

Renuente a informar sobre el trabajo que realiza en la dependencia con el pretexto de que no ha cerrado el año, incluso su personal de apoyo hizo todo lo posible para que no accediera a dar la entrevista, pero ante la petición termino aceptando.

Hizo saber que la contraloría tiene conocimiento de al menos 600 denuncias, "las cuales siguen su procedimiento normal, tenemos al parecer del central".

¿Esa es una cifra mayor o menor al año pasado?

"No, estamos sumando todas las que teníamos, las que estaban y nos había heredado la administración pasada, y todas las que se han presentado este año".

¿Han tardado en desahogarse?

Se sigue el procedimiento normal, acuérdense que tuvimos un cambio en la Ley de Responsabilidades, y eso es lo que se está ventilando con la ley anterior, también lo estamos tomando en cuenta.

TE INTERESA:

Morelos: Oscuro panorama en seguridad

¡Atención! Estas son las colonias de Cuernavaca que se quedarán sin agua

Se sobresee juicio de amparo promovido por el ex rector de la UAEM





Cesar Santana aceptó que en realidad la administración anterior dejó un rezago en el número de expedientes, "inclusive había denuncias que estaban solamente presentadas o recibidas con el sello del fechador pero nunca se le dio un acuerdo para la apertura de la denuncia".

El funcionario estatal, destacó que a partir de ahí han buscado dar trámite a estos expedientes; aunque no supo decir la cantidad de denuncias que corresponden a la actual administración, solo que aquellas irregularidades que se han ido detectando con el avance de los meses en este primer año de Cuauhtémoc Blanco las han ido presentando, y todas las secretarias tienen al menos un señalamiento, pero aquellas que concentran las querellas son Obras Públicas y Movilidad.

De las evaluaciones que se han hecho que colocan a Morelos como un campeón en la impunidad, Santana Nava aseguró que no iba a responder por administraciones pasadas pero iba hacer su trabajo conforme al mandato que aplique el gobierno estatal de cero impunidad y corrupción. Sobre todo dijo que no comparte la idea de quién aseguró que la contraloría es un elefante blanco porque no tiene hasta hoy ningún resultado.

ANÁLISIS:

Daniel Martínez Nuevas Reglas: Impacto de los minisalarios



Michelle Onofre La guerra que nunca existió