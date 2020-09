Sigue el IMSS su recorrido con mastógrafos móviles

Los mastógrafos móviles ofrecerán servicio hasta el 26 de septiembre en la UMF No. 17 de Tezoyuca, la UMF No. 9 de Tlaltizapán y la UMF No. 12 de Yautepec. El horario de atención será de 08:00 a 18:00 horas.

Así lo informó el coordinador auxiliar de Atención Médica, Jair Jiménez Gil.

Los grupos de atención son mujeres de entre 40 y 69 años de edad, así como quienes tienen antecedentes hereditarios de cáncer de mama.





El estudio consiste en tomar dos radiografías de cada mama: de los lados y de arriba hacia abajo, y tarda aproximadamente 15 minutos.

Las derechohabientes interesadas deberán cumplir los siguientes requisitos:

Estar vigente en sus derechos de seguridad social.

Presentarse con baño corporal, sin talco, desodorante, perfume, crema ni aretes, y llevar ropa cómoda, preferentemente de dos piezas.

Se pide a las derechohabientes que acudan con cubrebocas, así como mantener la sana distancia.

Con información del IMSS